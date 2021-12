Navidad Gaming en Linux: Regala los mejores videojuegos

Llega la Navidad, una época en la que se regala, o se auto-regala para darse algún capricho, en estas fechas especiales. Si aún no sabes qué regalar, los títulos de videojuegos pueden ser una gran sorpresa para los gamers. Por eso, aquí tienes algunos de los mejores para Linux como ideas para los presentes navideños.

Todos ellos son nativos para esta plataforma, por lo que no se tienen que usar capas de compatibilidad ni nada por el estilo. Simplemente una lista con el Top de los mejores que hay por el momento para Linux…

Mejores videojuegos para Linux 2021

El Top 10 de videojuegos para Linux que pueden ser el mejor regalo para Navidad o para Reyes, es:

Valheim

Uno de los mejores videojuegos de supervivencia, con una temática vikinga. Este fue uno de los títulos más aclamados desde su lanzameinto. Valheim es como otros títulos similares, pero destaca por permitir cooperación con hasta 10 jugadores y por sus gráficos estilo PS2.

Cuentas con un enorme mundo abierto para explorar, y la verdad es que te atrapará desde el primer momento. Por otro lado, tiene un buen mantenimiento, con actualizaciones frecuentes.

Comprar Valheim

F1 2017

Para los fanáticos de la Fórmula 1 y de la simulación de carreras, qué mejor título que F1 2017. Es cierto que existen otros más actuales, pero este es nativo para Linux. Si lo prefieres, puedes optar por los más modernos, pero tendrás que hacer uso de Proton en tu cliente Steam.

Compite con los mejores pilotos de esa temporada, y con todos los equipos. Además, también tiene modo leyenda para elegir los coches más icónicos de las últimas 3 décadas de competición.

Comprar F1 2017

Total War: Warhammer 3

Total War: Warhammer 3 no necesita presentaciones. Es uno de los mejores videojuegos que se pueden conseguir para Linux. En él se mezcla la estrategia con la acción, en un escenario que pone fin a la trilogía Total War: Warhammer. Tendrás que reagrupar tus fuerzas y adentrarte en el Reino del Caos, una dimensión horrenda donde se decidirá el destino del mundo…

Por supuesto, también tienes a tu alcance otras versiones anteriores, como la 2, e incluso extensiones o DLCs.Disponibles para aumentar aún más la diversión.

Comprar Total War: Warhammer III

Desperados 3

Desperados 3 es otro de los mejores videojuegos con soporte Linux. Un título que mezcla táctica en tiempo real de la vieja escuela, al más puro estilo de Commandos. Sin embargo, aunque conserva esa esencia, también se han incluido otros toques modernos que lo hacen aún más divertido.

Una obra de arte narrativa donde tendrás que demostrar tu sigilo y mejores tácticas para sobrevivir y cumplir las misiones en el salvaje oeste. Es un videojuego donde la inteligencia es vital si quieres vencer.

Comprar Desperados 3

Dying Light: Enhanced Edition

Es probablemente el mejor de los videojuegos con temática zombie para Linux. Dying Light cuenta ya con millones de adeptos y DLCs para expandir aún más su contenido. Una mezcla explosiva entre un juego post-apocalíptico después de que una pandemia zombie haya destruido la humanidad, y en un escenario inigualable en un mundo abierto.

Podrás demostrar tus dotes de lucha y habilidades. Cuando lo pruebes entenderás por qué es uno de los videojuegos de rol y acción más premiados.

Comprar Dying Ligth: Enhanced Edition

Pillars of Eternity II: Deadfire

Pillars of Eternity II es otro de esos títulos impactantes para Linux. Este videojuego isométrico y de rol es una obra impecable. En él tendrás que perseguir a un Dios renegado por tierra y mar, liderar tu navío a través de un peligroso viaje en el que descubrirás un enorme archipiélago misterioso.

Un RPG con unos gráficos bastante cuidados y que hará las delicias de los gamers que prefieren esta temática.

Comprar Pillars of Eternity: Deadfire

Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2 es uno de los mejores videojuegos de simulación de conducción de camiones. Sus gráficos, mapas, camiones y remolques, son simplemente geniales. Además de hacer todo tipo de rutas para entregar las mercancías, también tienes un sin fin de MODs creados por terceros para agregar más material.

Cuenta con mapas de carreteras de toda Europa, incluida España con su DLC Iberia. SCS Software ha sabido dar con la clave con este título, eso es indiscutible…

Comprar ETS2

Counter-Strike: Global Offensive

Uno de los títulos de videojuegos más sonados es CS:GO. Uno de los mejores FPS (First Person Shooter), es decir, un videojuego de disparos en primera persona. Tiene modo multijugador, para divertirte jugando con otras personas de todo el mundo o con conocidos. Además, es gratuito en Steam, aunque puedes regalar el paquete Prime Status Upgrad y otros packs como Source, Condition Zero, etc.

Comprar CS

Minecraft: Java Edition

Minecraft es uno de esos videojuegos cuyos gráficos deja mucho que desear, pero no hay que dejarse llevar por la primera apariencia, ya que este título del estudio sueco Mojang, es una de las maravillas del gaming de los últimos tiempos. El videojuego permite jugar en modo supervivencia y creativo, con un sin fin de posibilidades por hacer en sus mundos.

Construye, destruye, desarrolla, crea nuevas herramientas, armas, etc. ¡Jamás te vas a aburrir! Y si lo haces, existe una activa comunidad que ha creado fantásticos MODs de todo tipo y para todos los gustos, algunos proyectos incluso disparatados…

Comprar Minecraft

Volcanoids

Si te gustan los videojuegos de supervivencia y construcción, con estilo steampunk, seguro que no puedes rechazar regalar o regalarte Volcanoids. Todo un descubrimiento, una maravilla a pesar de que no es de los títulos más conocidos.

En él podrás explorar una isla volcánica, manipular perforadoras gigantes, sobrevivir a las erupciones, y lidiar con unas extrañas criaturas mecánicas…

Comprar Volcanoids

BONUS EXTRA: Dota 2

Valve dio con la clave con títulos como Half-Life y Dota. En el caso de Dota 2, es un videojuego que está disponible de forma gratuita en Steam. No es de extrañar que cada día millones de personas se unan a estos videojuegos.

Un MOBA que se puede comparar con League of Legends y con toques que te recordarán mucho al Warcraft.

Jugar a Dota 2

¡Y si quieres más, puedes pinchar aquí y ver un repaso de todos los títulos que hemos publicado en LxA!