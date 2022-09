Navegadores y teléfonos inteligentes ¿Podemos realmente elegir?

La relación entre navegadores y teléfonos inteligentes es muy estrecha. Mientras que los primeros siguen siendo el tipo de software más utilizado para acceder a la web, los segundos reemplazaron a los ordenadores como los dispositivos preferidos para conectarse a Internet.

Estoy reseñando un estudio de la Fundación Mozilla según el cual los usuarios tenemos poco control a la hora de elegir que navegador utilizar. En artículos anteriores ya comenté algunos puntos importantes como la forma en que los sistemas operativos, los navegadores y los servicios que elegimos condicionan mutuamente la elección de los demás.

Para ilustrar la estrecha relación entre el teléfono inteligente utilizado y el navegador elegido, Mozilla cita a dos usuarios anónimos. Un estadounidense de 34 años nos dice:

Realmente no me gusta Safari, simplemente nunca me gustó. A veces aparece en mi teléfono, a veces abres ciertas páginas y simplemente aparece.