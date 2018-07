Nautilus 3.30: importantes mejoras en el gestor de ficheros

GNOME Archivos (Nautilus) es, como bien sabes, es el gestor de archivos predeterminado que usan los entornos de escritorio GNOME, como en KDE Plasma tenemos a Dolphin. Ahora, con la llegada de esta nueva versión Nautilus 3.30, los desarrolladores encargados de este proyecto han dado un importante paso adelante, con la implementación de importantes mejoras que vendrán a mejorar a este gran gestor de ficheros para las nuevas versiones del entorno gráfico.

Como sabes, Nautilus es de código abierto (por supuesto), está escrito en C y se basa en GTK+. Ahora forma parte de ese pack de herramientas que se agrupan bajo GNOME Core Applications. A lo largo de la historia de lanzamientos de Nautilus, los desarroladores nos han ido sorprendiendo con algunas mejoras e implementaciones, pero en esta ocasión las actualizaciones que recibe este paquete son muy vistosas, no tanto en el aspecto gráfico como en lo práctico que pueden resultar ser. Por ejemplo, Nautilus 3.30 contará con una barra de ruta rediseñada para mejorar el aspecto de ésta, además de nuevas opciones en la barra de herramientas para mejorar la usabilidad. También presentará una mejor compatibilidad cuando se ejecuta en pantallas de baja resolución (hasta 530px), en las que no parecía dar tan buenos resultados en las versiones previs de este gestor de archivos. Ahora tener una pantalla de baja resolución no será un problema…

Hay también un sistema de cambio de tamaño dinámico, búsqueda de archivos más rápidas en Ubuntu (se usará en Ubuntu 18.10 por lo que será muy interesante como comprobaremos en octubre, aunque por supuesto que se podrá actualizar/usar en otras distros que usen GNOME como es obvio), y otras mejoras menores, así como algunas correcciones de bugs. Igualmente podremos acceder rápidamente a las plantillas y extensiones para este entorno gracias a las nuevas funcionalidades agregadas en la barra de Nautilus.