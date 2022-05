Nativefier + Electron = Web → app

Seguramente que has escuchado hablar de Electron, y también de Nativefier. Se trata de un software que es capaz de convertir tus webs favoritas en una app para ejecutarla más cómodamente, pero no se puede ejecutar de forma local, sino que se sigue necesitando Internet para que ese servicio web funcione. Simplemente se trata de una forma de «encapsular» la web en forma de app, y lo puedes hacer con cualquier web, desde un blog para leerlo, hasta una app web como podría ser Canva, pasando por Google Docs, etc.

Para ello, en este tutorial te indicamos cómo se puede instalar y usar de forma sencilla y explicada paso a paso (en distros DEB como referencia, pero puedes hacerlo en cualquier otra usando el gestor de paquetes nativo):

sudo apt-get update sudo apt-get install npm sudo npm install nativefier -g

Ahora que ya está instalado, lo siguiente es generar un frame de Electron basado en la URL que necesitas con Nativefier. Para ello, solo hay que seguir 2 sencillos pasos:

Abre tu navegador y encuentra la web que quieres hacer app. Ahora, en la barra de direcciones del navegador, copia la URL. En la ventana del terminal usa Nativefier para generar la app básica usando dicha URL. Para ello:

nativefier -p linux -a x86 -n nombre https://url.copiada.es

Evidentemente, tendrás que sustituir esa URL por la que has copiado en tu caso y nombre por el nombre que quieras darle a la app. También puedes cambiar la arquitectura, aunque la inmensa mayoría usan x86.

Tras ejecutar dicho comando, Nativefier incluirá la URL que le has puesto en la app Electron. Si todo ha resultado exitoso no aparecerá ningún mensaje de error en el terminal. Y si algo sucedió te indicará lo ocurrido. Una vez termina, podrás encontrar al app y comenzar a usarla de este modo tan simple:

cd *-linux-x64 sudo chmod +x * ./nombre

En nombre deberás poner el nombre que le pusiste a tu app para ejecutarla. Ahora solo te queda disfrutar de ella, pero recuerda que debes tener acceso a Internet para poderla usar.