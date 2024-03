Nace Redict, un fork en respuesta al cambio de licencia de Redis

Hace poco compartimos aquí en el blog la noticia del cambio de licencia de Redis, y solo fue cuestión de días para que la comunidad que estuvo en desacuerdo con el cambio comenzara a trabajar en una solución transparente y el proyecto que tiene la finalidad de continuar ocn el cambio de Redis bajo una licencia open source es Redict.

El proyecto «Redict» llega de la mano de Drew DeVault, conocido por su trabajo en el entorno de usuario Sway, el lenguaje de programación Hare, el cliente de correo electrónico Aerc y la plataforma de desarrollo colaborativo SourceHut. Además, Haelwenn Monnier, autor del navegador BadWolf basado en WebKitGTK y de la plataforma Pleroma para implementar redes sociales federadas, se unió al trabajo en la bifurcación.

Como muchos de ustedes, me decepcioné cuando supe que Redis estaba cambiando a un modelo de licencia no libre. Esto es una traición a la comunidad del software libre, pero quizás no sea del todo sorprendente. Es probable que las bifurcaciones comiencen a aparecer en los próximos días y hoy me gustaría ofrecerle Redict como un posible hogar futuro para sus necesidades y presentar sus ventajas en comparación con las otras bifurcaciones.