Canonical ha puesto en circulación Myna, una utilidad de dictado por voz para Ubuntu que llega en fase de vista previa. El proyecto apuesta por el procesamiento local y por no depender de servicios en la nube para convertir audio en texto. La compañía ya había adelantado sus intenciones de incorporar funciones de inteligencia artificial en el escritorio, y este movimiento supone un primer paso tangible.

La herramienta se puede probar en Ubuntu 24.04 LTS, 26.04 LTS y 26.10, según la documentación difundida. Su distribución combina un repositorio PPA y paquetes Snap, de modo que los usuarios interesados pueden añadir los componentes de Canonical y su comunidad y el cliente desde el canal edge. No obstante, al tratarse de una versión temprana, conviene tomarla como una prueba y no como una solución cerrada.

Qué ofrece Myna y cómo trata el audio

Myna transcribe voz a texto sin enviar el audio fuera del equipo. Una vez descargado el modelo, no hace falta conexión a Internet para dictar y las grabaciones no se conservan en servidores externos ni se almacenan en disco. Eso reduce las dudas habituales sobre privacidad que acompañan a los servicios en la nube.

El flujo se apoya en un atajo de teclado. El usuario lo pulsa para empezar a hablar y lo vuelve a pulsar para detener la captura; después, el texto aparece en la aplicación que tenga el foco. La inserción se realiza en el campo activo, de manera que sirve para escribir correos, documentos o notas sin cambiar de programa.

En el plano técnico, Myna puede trabajar con varios motores de transcripción de código abierto. Whisper, de OpenAI, está orientado a tareas multilingües; Parakeet procede de NVIDIA; y FunASR se asocia al ecosistema de Alibaba. La elección entre ellos dependerá del equilibrio que cada persona busque entre precisión, idiomas disponibles y consumo de recursos.

Instalación y disponibilidad

La instalación recomendada pasa por añadir el PPA de Canonical y luego instalar el paquete de configuración. En las instrucciones aparece el repositorio ppa:canonical-desktop-team/myna y el paquete myna-config . Después, el cliente se obtiene desde Snap con el canal edge, por ejemplo mediante sudo snap install myna --edge . Canonical mantiene Myna en desarrollo activo, así que los comandos y paquetes pueden cambiar.

La disponibilidad se extiende a varias versiones de Ubuntu. Se ha probado en Ubuntu 24.04 LTS, 26.04 LTS y 26.10, y en la versión más reciente se espera que forme parte de las novedades del escritorio. Aun así, no todas las funciones están cerradas: algunas mejoras de integración y ajustes avanzados siguen pendientes de maduración.

Modelos locales, límites y contexto

Los tres backends funcionan en local y están pensados para que el audio no salga del ordenador. Parakeet, Whisper y FunASR cubren perfiles distintos: desde la transcripción multilingüe hasta el reconocimiento en idiomas asiáticos, pasando por opciones más ligeras o rápidas. La experiencia puede variar según el equipo y el modelo elegido.

Como sucede en cualquier vista previa, Myna arrastra limitaciones. La propia Canonical avisa de que el proyecto puede introducir cambios importantes antes de una versión estable, y algunas funciones todavía están en ajuste. Para quien necesite dictar a diario, la herramienta resulta prometedora, pero no sustituye por ahora a un flujo de trabajo consolidado.

En el ámbito europeo, la propuesta encaja con la creciente demanda de herramientas que reduzcan la exposición de datos a terceros. El tratamiento local del audio simplifica el cumplimiento de políticas de privacidad y evita depender de conexiones externas. Eso sí, la utilidad se limita a convertir voz en texto dentro del escritorio.

Myna representa el primer paso visible de Canonical en su plan de llevar inteligencia artificial al escritorio Ubuntu con un enfoque práctico y local. La herramienta permite dictar en el equipo, usa modelos abiertos y se distribuye mediante PPA y Snap en varias versiones, aunque sigue en fase de pruebas. Su interés principal está en la privacidad y en la independencia de la nube, mientras que su madurez y sus opciones avanzadas aún tendrán que evolucionar antes de llegar a un público más amplio.