MXGP3: el videojuego oficial de motocross ha sido lanzado para Linux

Si eres amante del motorsport y de los videojuegos, y una de tus paciones son las motos de motocross, ahora estás de enhorabuenta, ya que ha llegado el título oficial de esta categoría a Linux. Hablamos del videojuego MXGP3, que ha sido lanzado con soporte para tu distribución GNU/Linux, por lo que ya puedes disfrutar del motocross eSport además de la F1, como ya hemos comentado en otras ocasiones en este mismo blog. Además, ahora tiene descuentos en las principales tiendas online de videojuegos…

El motocross llegará a tu PC gracias a esta entrega desarrollada y publicada por el estudio Milestone S.r.l. y que ha sido portado a Linux gracias a Virtual Programming. Aunque lo ha hecho un año después de que MXGP3 llegase para Windows, pero siempre es bienvenido este tipo de noticias. Además, Virtual Programming ha estado tiempo agazapado tras el lanzamiento de Micro Machines World Series y ARMA 3, ahora vuelve a la escena con este lanzamiento para Linux, esta vez con el mundo del motociclismo de la mano.MXGP3 tendrá soporte para gráficas NVIDIA y AMD, así que sea cual seá la GPU que tengas en tu equipo, el videojuego funcionará adecuadamente. Además, como ya he citado, no se trata de un simulador cualquiera de motocross, se trata del título oficial del campeonato, al igual que ocurre con el título de EA Sport de F1 en el pasado y actualmente en manos de Code Masters, siendo el único juego que es oficial, aunque existan otros como rFactor, etc.

Los gráficos del videojuego están apoyados gracias al fantástico motor gráfico Unreal Engine 4, del que tantas veces hemos hablado en LxA, permitiendo un rendimiento y calidad gráfica bastante alta. Todo ello aderezado con 18 pistas en las que se compite de forma oficial en el campeonato MX, posibilitando montarte en una moto con 300 componentes completamente personalizados. Y para poner el broche final, ya dije que ahora tenía descuentos importantes del 70% en Humble Store, y también disponible en Steam.