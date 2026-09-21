La distribución MX Linux ha publicado su tercera MX Linux 25.3, bajo el nombre en clave ‘Infinity’. Este lanzamiento llega después de la versión 25.2 y se apoya en la rama estable de Debian 13 ‘Trixie’, en concreto en la versión 13.7. Los ISO ya pueden descargarse desde la página oficial y desde SourceForge, con fecha del 20 de septiembre de 2026.

La nueva versión mantiene la oferta de entornos de escritorio habituales, con ediciones Xfce, KDE Plasma y Fluxbox, además de una imagen especial AHS para hardware reciente y una variante para Raspberry Pi. Todos los usuarios con MX 25 instalado pueden recibir las novedades por los cauces normales de actualización, sin necesidad de reinstalar el sistema.

Debian 13.7 y núcleos disponibles en MX Linux 25.3

Las versiones estándar (Xfce, KDE Plasma y Fluxbox) incorporan el núcleo Debian 6.12.107, mientras que la edición Xfce AHS (Advanced Hardware Support) opta por el núcleo Liquorix 7.2.6, acompañado de Mesa 26.1.4 y un conjunto de firmwares procedentes de Debian Sid. Estas novedades buscan mejorar la compatibilidad con equipos modernos, especialmente en tarjetas gráficas y dispositivos recientes. En la edición estándar se mantiene el núcleo estable de Debian, que en este momento incluye las actualizaciones de seguridad y correcciones acumuladas.

El instalador MX Package Installer también amplía su catálogo de aplicaciones populares con la incorporación de los núcleos de la rama 7.x de Siduction, una opción extra para quienes necesiten versiones más actuales del kernel.

Herramientas renovadas y nuevas utilidades

Uno de los puntos fuertes de MX Linux 25.3 es la renovación de su interfaz. MX Welcome, MX Tools y la caja de herramientas personalizadas para Fluxbox han recibido un rediseño visual que unifica la experiencia. También se han actualizado el manual, las preguntas frecuentes y las traducciones de la mayoría de utilidades MX.

Entre las nuevas incorporaciones destaca Verify ISO Sig, una herramienta para comprobar las firmas digitales de las imágenes ISO. No solo sirve para los paquetes de MX Linux, sino que también es compatible con imágenes de otras familias populares de distribuciones, lo que facilita la verificación de descargas. Otra novedad es MX-Theme-Colors, que permite crear variantes de color de acento para GTK basadas en los temas MX existentes, ofreciendo un plus de personalización.

Además, para las instalaciones nuevas, el instalador MX (también conocido como Gazelle) activa por defecto la opción lazytime en el archivo /etc/fstab. Esta característica reduce las escrituras innecesarias en disco al retrasar la actualización de las marcas de tiempo, algo beneficioso para alargar la vida de los SSD y dispositivos con memoria flash.

Imagen para Raspberry Pi

La versión para Raspberry Pi también se ha actualizado. Se ha eliminado la expansión automática del sistema de archivos raíz durante el primer arranque, ya que el método anterior no resultaba fiable. Ahora los usuarios deberán redimensionar manualmente la partición mediante raspi-config tras la primera carga del sistema. La imagen se distribuye en un archivo comprimido que incluye la imagen, la suma de verificación SHA-256 y la firma correspondiente.

Cómo obtener MX Linux 25.3

Los archivos ISO de Xfce, Xfce AHS, KDE Plasma y Fluxbox están disponibles en la página de descargas de MX Linux, con espejos oficiales y en el repositorio SourceForge. También se ofrecen torrents para los interesados. Las sumas SHA-256 y las firmas digitales se encuentran junto a cada archivo para que los usuarios puedan comprobar la integridad de las descargas.

Con esta puesta al día, MX Linux consolida su posición como una distribución ligera y personalizable, ofreciendo tanto entornos clásicos como opciones para equipos modernos. Quienes ya usan MX 25 pueden esperar a que lleguen los paquetes de actualización, mientras que los que busquen una instalación limpia encontrarán en estos ISO una base sólida, respaldada por las últimas correcciones de Debian y un conjunto de utilidades que siguen evolucionando para cubrir las necesidades del usuario.