MX Linux 25.2 ya está disponible como una nueva actualización de mantenimiento de esta popular distribución basada en Debian. La edición “Infinity” llega, cuatro meses después de 25.1, renovada con el kernel Linux 7.0, paquetes actualizados basados en Debian 13.5 y varias mejoras orientadas tanto al escritorio como a la instalación del sistema.

El proyecto continúa apostando por una experiencia ligera, estable y flexible, manteniendo su enfoque clásico frente a otras distribuciones más orientadas a cambios radicales. Además de actualizar componentes internos, los desarrolladores han introducido mejoras en las herramientas propias de MX Linux y nuevas opciones para facilitar la instalación y compatibilidad con hardware moderno.

MX Linux 25.2 mejora su base Debian 13.5 con Linux 7.0

La principal novedad de MX Linux 25.2 es la incorporación del kernel Linux 7.0 en determinadas ediciones y variantes AHS (Advanced Hardware Support), algo especialmente importante para usuarios con equipos recientes o hardware de última generación. Gracias a ello, la distribución mejora el soporte para tarjetas gráficas modernas, procesadores actuales y dispositivos más recientes.

La nueva versión también se basa en Debian 13.5 “Trixie”, integrando todas las actualizaciones de seguridad y correcciones acumuladas en la última revisión de la distribución madre. Esto permite ofrecer una experiencia más estable y segura sin alterar la filosofía conservadora que caracteriza al proyecto.

MX Linux 25.2 mantiene además sus diferentes ediciones con Xfce, KDE Plasma y Fluxbox, permitiendo elegir entre un entorno más tradicional o experiencias de escritorio más modernas. El proyecto sigue ofreciendo imágenes con systemd y variantes alternativas basadas en SysVinit para quienes prefieren un sistema más clásico.

Entre las mejoras más destacadas también aparece un nuevo modo de instalación en texto, pensado para facilitar despliegues desde consola o equipos con recursos limitados. Los desarrolladores han corregido además diversos problemas detectados en versiones anteriores relacionados con el instalador y la creación de perfiles de usuario.

La distribución continúa apoyándose en sus conocidas MX Tools, una de las características más valoradas por la comunidad. Estas utilidades permiten gestionar snapshots, kernels, repositorios y configuraciones avanzadas de forma sencilla, algo que sigue diferenciando a MX Linux frente a otras propuestas basadas en Debian.