La comunidad de MX Linux ha publicado la nueva versión MX Linux 25.1 Infinity, una actualización importante de esta conocida distribución basada en Debian que lleva años situándose entre las más descargadas según DistroWatch. Aunque no se trata de una versión completamente nueva, sí marca un punto de control pensado para que las instalaciones frescas vengan ya listas y al día desde el primer arranque, algo que muchos usuarios en Europa y España agradecerán para evitar largas tandas de descargas.

A nivel práctico, esta edición 25.1 recoge todas las correcciones, mejoras de estabilidad y parches de seguridad publicados desde el lanzamiento de MX Linux 25, actualiza componentes clave y renueva las imágenes ISO oficiales. Con ello, la distro mantiene su enfoque habitual: ofrecer un sistema estable, rápido y relativamente ligero, adecuado tanto para ordenadores modestos como para equipos actuales con hardware reciente.

Qué es MX Linux y en qué se centra esta actualización 25.1

MX Linux es una distribución basada en Debian y orientada a la estabilidad y el rendimiento, muy conocida por su facilidad de uso y por ofrecer una experiencia limpia, sin exceso de software preinstalado. En los últimos años se ha consolidado como una alternativa muy sólida para quienes buscan algo similar al Ubuntu de hace tiempo, pero con menos carga de programas y un enfoque más tradicional.

Con la rama 25, la distribución dio el salto a Debian 13 como base, lo que trajo actualizaciones en el núcleo del sistema, en los escritorios y en buena parte de las herramientas propias del proyecto. Ahora, MX Linux 25.1 Infinity actúa como una revisión acumulativa de esa rama, manteniendo el mismo rumbo pero refinando la experiencia e incorporando todas las mejoras liberadas desde entonces.

MX Linux 25.1 Infinity: una actualización de punto, no una versión nueva

Aunque pueda parecerlo por el cambio de numeración, MX Linux 25.1 no es MX Linux 26 ni introduce una ruptura con la versión anterior. Está planteada como una actualización de mantenimiento similar a las que realizan otras distros con soporte prolongado, como Debian o las ediciones LTS de Ubuntu, donde se van acumulando parches y actualizaciones en nuevas imágenes de instalación.

El objetivo principal de este lanzamiento es que, al instalar desde cero, el usuario tenga un sistema totalmente actualizado nada más completar la instalación. Así se evitan sesiones largas de descarga e instalación de paquetes justo después de estrenar la distro, algo especialmente útil en entornos con conexiones lentas o cuando se hacen despliegues masivos en equipos de oficina, aulas o laboratorios.

Base Debian 13.3 «Trixie» y kernels LTS actualizados

Esta nueva versión se apoya en Debian 13.3 «Trixie», la última revisión estable disponible de la rama en la que se basa MX Linux 25. Esto implica disponer de un ecosistema de paquetes más pulido, con arreglos de seguridad recientes y mejoras en numerosas aplicaciones y librerías que usan a diario tanto usuarios domésticos como profesionales.

En el apartado del núcleo, las ISOs estándar de MX Linux 25.1 incluyen el kernel Linux 6.12 LTS, una versión de soporte extendido centrada en ofrecer estabilidad a largo plazo. Para quienes necesitan compatibilidad mejorada con hardware más nuevo, la distribución mantiene sus imágenes AHS (Advanced Hardware Support), que en este caso incorporan el kernel Linux 6.18 LTS, pensado para sacar mayor partido a equipos modernos.

Mejoras de compatibilidad y rendimiento en hardware actual

Las nuevas ISOs publicadas con esta revisión integran todos los parches de seguridad y correcciones aplicados desde que vio la luz MX Linux 25. Entre otros cambios, se incluyen arreglos para errores detectados tras el lanzamiento inicial y versiones actualizadas de paquetes considerados esenciales para el sistema.

La edición AHS se ha reforzado de forma especial en el terreno del hardware reciente, ofreciendo mejor soporte para tarjetas Wi‑Fi 6E y tarjetas gráficas AMD y NVIDIA. Según destacan los responsables del proyecto, el uso del kernel 6.15 (en la rama AHS de esta serie) permite mejorar el rendimiento gráfico, con incrementos de hasta un 15 % en la tasa de fotogramas en juegos, algo que puede marcar la diferencia en ordenadores destinados al ocio o a la creación de contenido.

La gran novedad: soporte de doble sistema de inicio (dual-init)

Uno de los cambios más llamativos de MX Linux 25.1 es la introducción del soporte de doble sistema de inicio, lo que en la práctica significa que tanto systemd como SysVinit se incluyen en las mismas imágenes de instalación. A partir de ahora, el usuario puede elegir con qué sistema de arranque iniciar desde el propio menú de la sesión en vivo.

En la versión 25 inicial, la situación era distinta: existían ISOs separadas para quienes preferían systemd y para quienes seguían apostando por SysVinit, de modo que esa elección quedaba fijada desde la instalación. Con MX Linux 25.1 Infinity, las nuevas imágenes permiten seleccionar el init deseado en cada arranque del modo live, lo que aporta más flexibilidad tanto para probar la distro como para preparar instalaciones adaptadas a diferentes preferencias o necesidades.

Limitaciones para quienes ya instalaron MX Linux 25

Esta novedad del doble init tiene un matiz importante: solo afecta realmente a instalaciones nuevas. Los usuarios que ya tenían MX Linux 25 instalado con systemd o con SysVinit seguirán utilizando el mismo sistema de inicio después de actualizar a la 25.1 mediante los canales habituales de paquetes.

Si alguien que instaló la rama 25 con un init concreto quiere cambiar a la otra opción, no le bastará con actualizar paquetes. En ese caso será necesario realizar una instalación limpia utilizando las nuevas ISOs dual-init, de forma que el sistema quede configurado desde cero con la elección deseada. Es un detalle a tener en cuenta antes de decidirse a reinstalar o no.

Nuevas ISOs y entornos de escritorio disponibles

MX Linux 25.1 se distribuye en las habituales ediciones con tres entornos de escritorio principales: Xfce, KDE Plasma y Fluxbox. Cada uno de ellos está orientado a un tipo de usuario distinto, manteniendo el enfoque general de la distro en cuanto a estabilidad y consumo de recursos.

Xfce : es la edición más extendida dentro de la comunidad MX, con un escritorio equilibrado, relativamente ligero y apto para la mayoría de usuarios, desde quienes vienen de Windows hasta quienes usan Linux a diario.

: es la edición más extendida dentro de la comunidad MX, con un escritorio equilibrado, relativamente ligero y apto para la mayoría de usuarios, desde quienes vienen de Windows hasta quienes usan Linux a diario. KDE Plasma : apunta a quienes buscan un entorno de trabajo más vistoso y altamente personalizable, con multitud de opciones de configuración y una integración visual más moderna.

: apunta a quienes buscan un entorno de trabajo más vistoso y altamente personalizable, con multitud de opciones de configuración y una integración visual más moderna. Fluxbox: ofrece una experiencia minimalista y muy ligera, ideal para equipos antiguos o con pocos recursos, así como para usuarios avanzados que valoran un entorno reducido al mínimo.

Las nuevas imágenes ISO, ya actualizadas a MX Linux 25.1, se pueden descargar desde la página oficial del proyecto, donde también se detalla el contenido concreto de esta revisión. Desde ahí es posible seleccionar la variante de escritorio preferida y, en su caso, optar por las versiones con soporte de hardware avanzado.

Actualización desde MX Linux 25 y versiones anteriores

Quienes ya tienen instalado MX Linux 25 en su equipo no necesitan reinstalar el sistema para beneficiarse de las mejoras y parches incluidos en la 25.1 Infinity. Basta con mantener el sistema al día, utilizando las herramientas gráficas de actualización o el gestor de paquetes desde la línea de comandos, para que la instalación quede alineada con el nuevo punto de control.

En el caso de usuarios que aún sigan con versiones anteriores, como MX Linux 24, es posible forzar la actualización completa a la rama 25.1 mediante la combinación habitual de órdenes en terminal. Un ejemplo sería ejecutar «sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade», lo que descargará los paquetes más recientes y ajustará el sistema a la nueva base.

Para quienes prefieran empezar de cero, las nuevas ISOs disponibles en la nota de este lanzamiento facilitan la tarea, ya que tras la instalación inicial se dispone de un entorno completamente actualizado, sin necesidad de aplicar un volumen grande de parches posteriores. Esta opción suele ser práctica en entornos profesionales o educativos de España y otros países europeos, donde interesa tener imágenes estándar listas para desplegar en múltiples equipos.

Preguntas frecuentes sobre MX Linux 25.1 Infinity

Al tratarse de una actualización de punto que introduce cambios visibles en las ISOs, es normal que surjan algunas dudas recurrentes por parte de la comunidad y de quienes se acercan por primera vez a la distribución.

La primera cuestión habitual es si MX Linux 25.1 Infinity debe considerarse una versión completamente nueva del sistema. La respuesta es que no: estamos ante una revisión de las imágenes y de los paquetes disponibles, que incorpora correcciones y mejoras acumuladas desde el lanzamiento de MX Linux 25, sin romper la compatibilidad ni cambiar la base de la distro.

Otra duda frecuente es si es obligatorio reinstalar en caso de estar usando ya la rama 25. En este punto, la respuesta es clara: no hace falta reinstalar para pasar de MX Linux 25 a 25.1. La actualización mediante el sistema de paquetes es suficiente para obtener las últimas mejoras, siempre que se apliquen todos los parches disponibles.

Respecto a qué edición resulta más aconsejable para equipos antiguos o con poco hardware, el enfoque de MX Linux se mantiene: Fluxbox y Xfce suelen ser las opciones preferidas, ya que consumen menos recursos y permiten sacar más partido a ordenadores veteranos. KDE Plasma sigue siendo la alternativa para quienes valoran un escritorio más sofisticado, asumiendo un uso algo mayor de memoria y CPU.

Por último, conviene remarcar que la distribución incluye kernels LTS actualizados, lo que combina estabilidad con soporte para nuevo hardware. Esto resulta especialmente interesante en el contexto europeo, donde conviven parques informáticos muy diversos, desde despachos con equipos antiguos hasta centros de trabajo que renuevan su maquinaria con frecuencia.

Actualiza ya

Con esta revisión 25.1 Infinity, MX Linux consolida la rama basada en Debian 13.3 «Trixie» y refuerza su propuesta de sistema estable, adaptable y manejable para todo tipo de usuarios. La combinación de nuevas ISOs con parches integrados, soporte dual-init, kernels LTS y distintas variantes de escritorio mantiene a la distribución en una posición competitiva entre las opciones más valoradas del ecosistema GNU/Linux, tanto en España como en el resto de Europa.