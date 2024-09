No hace demasiado ruido por muchos medios, pero sí en DistroWatch. Ni recuerdo la última vez que miré allí y no vi en la primera posición a la distro Linux que hoy ha anunciado nuevo lanzamiento. Hace unos instantes han hecho oficial la llegada de MX Linux 23.4, que sigue con el nombre en clave de Libretto y es la cuarta versión de mantenimiento de MX-23. Ha llegado unos cuatro meses después de la versión anterior, pero tenemos que recordar que, como sucede con Debian y los lanzamientos puntuales de Ubuntu LTS, no es una entrega completamente nueva.

MX Linux 23.4 son nuevas imágenes ISO que contienen los cambios que han llegado en los últimos meses, siendo los más destacados su base, ahora Debian 12.7, y su núcleo, que ha pasado a ser Linux 6.10 en algunas versiones. Lo que tenéis a continuación es la lista con las novedades más destacadas que han llegado junto a MX Linux 23.4 Libretto.

Novedades más destacadas de MX Linux 23.4 Libretto

Actualización de los paquetes principales de Xfce 4.18 (ISO de Xfce y respin de Pi)

MX Packageinstaller ahora muestra todos los paquetes instalados en las pestañas Habilitado, prueba y retroportaciones, no solo los que están disponibles en un repositorio configurado. Los números de versión instalados y del repositorio se muestran en una tabla, no solo en información sobre herramientas. La pestaña flatpak tiene un filtro opcional para mostrar solo flatpaks verificados por flathub.

Se actualizó pipewire-setup-mx para hacer que el inicio de pipewire/wireplumber bajo sysVinit sea más confiable, especialmente para los usuarios de KDE.

MX Tweak tiene una opción de KDE para deshabilitar/habilitar el notificador de actualización de la bandeja del sistema de inicio automático de plasma-discover.

La iso de Fluxbox ahora incluye un programador de tareas, una interfaz para cron (ya incluida en otras iso). Conky y el panel deberían estar exentos de ocultarse con Alt+D (mostrar escritorio). Nuevo script mxfb-quickshot_delay que realiza una captura de pantalla con un retraso preconfigurado.

Muchas, muchas correcciones de errores, actualizaciones de idiomas y aplicaciones nuevas en el repositorio de «test».

En cuanto al kernel, las ISO estándar de Xfce, KDE y Fluxbox usan Linux 6.1, mientras que AHS usa el kernel liquirix 6.10.10. MX ofrece una versión para Raspberry Pi y ésta también incluye las últimas novedades.

Los usuarios interesados pueden descargar las nuevas imágenes desde el enlace de las notas de lanzamiento proporcionado al principio de este artículo.