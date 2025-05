En países como España, WhatsApp es y será siempre el rey de la mensajería. Da igual que prácticamente todos podamos usar los mensajes RCS; cuesta mucho que la gente cambie sus hábitos, por no hablar de que no todos los teléfonos permiten el envío de mensajes desde cualquier ordenador. Ahora mismo, los usuarios de Linux podemos usar WhatsApp en el navegador, pero no cuenta con algunas funciones que nos hacen echar de menos una aplicación nativa. Eso va a cambiar a corto/medio plazo.

El filtrador WABetaInfo, famoso por filtrar las novedades de WhatsApp antes de que lleguen incluso a las versiones beta, ha adelantado que Meta está trabajando en llevar las llamadas y videollamadas al cliente web. Ahora mismo, creo que es lo único que le falta a la versión del navegador para que sea exactamente lo mismo que las aplicaciones que hay para Windows y macOS.

WhatsApp Web permitirá llamar

Pronto, pero no se sabe cuándo, la versión web de WhatsApp mostrará los iconos que veis en la captura anterior del mismo WABetaInfo: llamadas y videollamadas. De esta manera, cualquier equipo con un navegador compatible y con micrófono y webcam, es decir, al menos prácticamente cualquier portátil, podrá realizar llamadas de voz y de vídeo.

Otra novedad que he notado yo mientras buscaba los iconos, ya que yo estoy usando la versión beta de WhatsApp Web, es que la interfaz de la aplicación abarcará toda la pantalla, tal y como se muestra en la captura de cabecera. En la actualidad, la versión estable se muestra en un recuadro, lo que no es todo lo estético que podría ser.

Los usuarios de Linux no tendremos aplicación oficial, o no se sabe nada de la misma, pero sí podremos obtener lo mismo instalando la aplicación web, opción que ofrecen algunos navegadores. Para el que prefiera algo separado del historial, siempre se puede hacer como explicamos en este artículo.