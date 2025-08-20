El equipo de GNOME ha puesto a disposición Mutter 49 Beta, una iteración que pone el foco en el ecosistema Wayland con mejoras tangibles en control del puntero, estabilidad del compositor y rendimiento en escenarios exigentes.

Esta actualización previa al lanzamiento de GNOME 49 afina piezas clave para juegos y aplicaciones avanzadas, a la vez que pule aristas en X11 y la interacción con tabletas gráficas; la versión estable de GNOME 49 se espera para septiembre si no hay contratiempos.

Qué cambia en Wayland con Mutter 49 Beta

Mutter adopta el nuevo Pointer Warp, un protocolo recién incorporado a Wayland Protocols 1.45, que añade una herramienta más precisa para reposicionar el cursor bajo condiciones controladas y sin interferir con la seguridad del entorno gráfico.

Este warping complementa al ya conocido pointer locking y se nota especialmente en usos donde la cámara o el lienzo se mueven de forma continua; Mutter limita su activación a situaciones con implicit grab para impedir abusos o desplazamientos inesperados del puntero.

Videojuegos con cámara libre o perspectiva en primera persona.

Aplicaciones de diseño, edición o CAD con desplazamiento sin límites .

. Visores y mapas donde se necesita navegar a gran escala sin cortes.

La implementación en Mutter sigue una filosofía conservadora: permite el warping sólo mientras la aplicación mantiene el control de la interacción, de modo que la experiencia del usuario se mantiene predecible y acorde a la intención del software que lo solicita.

Más ajustes en el compositor: wl_fixes, clientes y rendimiento

Tras un largo debate en la comunidad, Mutter incorpora la interfaz wl_fixes , una pieza pensada para mejorar la interacción con clientes Wayland que recurren a comportamientos limítrofes o que necesitan correcciones puntuales para funcionar con fiabilidad.

Cada wl_client pasa a contar con su propio MetaWaylandClient , una separación que refuerza la estabilidad interna y facilita el diagnóstico de errores, evitando que fallos de un cliente afecten a otros o al compositor en su conjunto.

Regresa además la caché de fragmentos (snippet caching) en la canalización de composición, una optimización que reduce trabajo redundante y puede traducirse en transiciones más fluidas, menor carga de GPU y una respuesta más consistente del escritorio.

Correcciones en X11, stylus y comportamiento de ventanas

Se corrigen incidencias al arrastrar y soltar con tabletas o lápices digitales en configuraciones mixtas, afinando la traducción de eventos para que la experiencia con un stylus sea tan fiable como con ratón o trackpad.

También se han corregido errores relacionados con implicit grabs en ventanas emergentes que podían provocar inconsistencias de foco o interacciones erráticas, además de resolver un posible crash en situaciones poco comunes.

Mejor comportamiento en DnD con tabletas gráficas bajo X11 y Wayland.

Ajustes en el tratamiento de ventanas emergentes para evitar pérdidas de foco.

Solventado un cierre inesperado que podía afectar a la estabilidad del compositor.

El objetivo de estos arreglos es brindar una base más robusta para desarrolladores y usuarios finales, reduciendo la probabilidad de incidencias en sesiones de trabajo largas o en flujos creativos donde la precisión de entrada es crucial.

Calendario y próximos pasos hacia GNOME 49

Con esta beta, Mutter consolida su papel como compositor de referencia tanto en Wayland como en X11 dentro del ecosistema GNOME, y llega con cambios que apuntan a una transición más cómoda para juegos y aplicaciones que exprimen el puntero.

La hoja de ruta sitúa el lanzamiento estable de GNOME 49 en septiembre, con Mutter 49 como pieza clave; quienes sigan la beta encontrarán aquí un adelanto de lo que el escritorio ofrecerá en rendimiento, compatibilidad y cuidado del detalle.