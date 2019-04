Murió Nils Nilsson, pionero de la robótica y la inteligencia artificial

Nils J. Nilsson, Profesor Emérito de Ingeniería Kumagai, del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford, falleció el 23 de abril Tenía 86 años. A Nilsson se lo considera un pionero de la robótica y la inteligencia artificial. También trabajo en el campo del aprendizaje automático desde el nacimiento de esa disciplina.

Obtuvo su doctorado en ingeniería eléctrica en Stanford en 1958 y sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tras su licenciamiento en 1961, ocupó un puesto en el Stanford Research Institute. Nilsson trabajó durante los siguientes 23 años allí, especializándose en redes neuronales y enfoques estadísticos para la resolución de problemas robóticos. Dirigió el instituto entre 1980 y 1984.

Un año después, gracias a su trabajo en inteligencia artificial, se le ofreció el puesto de presidente del Departamento de Ciencias de la Computación de la universidad de Stanford. Bajo su liderazgo el departamento dejó de depender de la Facultad de Humanidades y Ciencias, y pasó a la Facultad de Ingeniería. Nillson logró a darle al departamento reputación internacional y fue mentor de muchos grandes nombres en la disciplina.

¿Por qué se lo considera un pionero de la robótica y la inteligencia artificial

Entre 1966 y 1972, Nilsson codirigió la creación de un robot autónomo conocido cariñosamente como SHAKEY (Sacudidor), después de la forma en que el robot con la parte superior cargada se estremecía mientras se movía en paradas y arranques.

Dirigido por un operador humano que tecleaba las instrucciones, Shakey podía desplazarse por una habitación llena de objetos grandes utilizando varios sensores eléctricos, un telémetro sonar y una cámara de vídeo integrada. Shakey se comunicaba de forma inalámbrica con un ordenador central de última generación. En 1969-70, SHAKEY despertó el interés del New York Times, National Geographic y Life. La prensa lo denominó la “primera persona electrónica”.

Nillson ayudó a diseñar y escribir los algoritmos que utilizaba SHAKEY para tomar decisiones y planificar el curso más eficiente; Stanford Research Institute Problem Solver (STRIPS) y A*. Derivados de esos algoritmos se siguen usando en la actualidad.

También tuvo una destacada actuación como autor. Nilsson es autor o coautor de al menos nueve libros, entre ellos The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements (Cambridge University Press, 2010) y Principles of Artificial Intelligence de Morgan Kaufmann Publishers. De esta última editorial fue uno de los cofundadores. Por otra parte, Nilsson también contribuyó en capítulos de otros numerosos libros y publicó frecuentemente en la prensa científica.

Además, fue miembro de los consejos editoriales de la revista Artificial Intelligence y de la Journal of Artificial Intelligence Research y editor de la Journal of the Association for Computing Machinery. Por otra parte, fue presidente de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial (AAAI). Nilsson también fue elegido miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería. Los suecos lo hicieron miembro extranjero de la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería.

Reconocimientos

También la industria lo reconoció por sus aportes. Fue galardonado con el Neural-Network Pioneer Award del IEEE, el Research Excellence Award de la International Joint Conference on Artificial Intelligence y el Distinguished Service Award por su trayectoria.

Nilsson obtuvo el mismo respeto como ingeniero que como profesor. John Mitchell, actual presidente del departamento de Ciencias de la computación lo recordó así:

Nils era una persona amable, reflexiva e inspiradora que ayudó a dar forma al departamento en una época de formación. Fue un apoyo inusual para los jóvenes profesores y siempre puso nuestro éxito colectivo por encima de cualquier reconocimiento o recompensa personal. Todos los que le conocimos le echaremos mucho de menos.

También lo hizo el profesor emérito Jean-Claude Latombe, antiguo jefe de departamento y jefe del grupo de Inteligencia Artificial de Stanford:

“A mediados de los años 70, Nils me invitó a su instituto para trabajar en mi doctorado. Se convirtió en mi asesor de facto y viajó a Grenoble sólo para formar parte del comité evaluador de mi tesis. Nadie tuvo un impacto tan grande en mi vida profesional”.

Nilsson se jubiló en 1995