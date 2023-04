Mullvad Browser, el nuevo navegador web de la mano de Tor y Mullvad VPN

Hace pocos días Tor Project y el proveedor de VPN Mullvad presentaron un navegador web llamado «Mullvad Browser» desarrollado conjuntamente y centrado en proteger la privacidad del usuario.

Mullvad Browser está técnicamente basado en el motor Firefox e incluye casi todos los cambios del Tor Browser, con la principal diferencia de que no utiliza la red Tor y envía solicitudes directamente (una variante del Tor Browser sin Tor).

Se supone que Mullvad Browser puede ser de interés para los usuarios que no desean trabajar a través de la red Tor, pero que desean que los mecanismos disponibles en Tor Browser aumenten la privacidad, bloqueen el seguimiento de visitantes y protejan contra la identificación del usuario.

Mullvad y Tor Project han sido parte de la misma comunidad que se dedica a desarrollar tecnología que prioriza la protección del derecho a la privacidad de las personas desde hace muchos años. Mullvad contribuye al Proyecto Tor al más alto nivel de membresía, Shallot, y fue miembro fundador del Programa de membresía del Proyecto Tor.

Para mayor seguridad, Mullvad Browser, como Tor Browser, tiene una configuración de «Solo HTTPS» para cifrar el tráfico en todos los sitios donde sea posible. Se incluyen los complementos NoScript y Ublock Origin para reducir la amenaza de los ataques de JavaScript y el bloqueo de anuncios. El servidor Mullvad DNS-over-HTTP se utiliza para determinar los nombres. Los ensamblajes listos se generan para Linux, Windows y macOS.

Se acercaron a nosotros para ayudarlos a desarrollar su navegador porque querían aprovechar nuestra experiencia para crear un producto que se basa en los mismos principios y con niveles de seguridad similares al navegador Tor, pero que funciona independientemente de la red Tor. El resultado es Mullvad Browser, un navegador web gratuito que preserva la privacidad para desafiar el modelo de negocios demasiado frecuente de explotar los datos de las personas con fines de lucro.

De forma predeterminada, se utiliza el modo de navegación privada, que elimina las cookies y el historial de navegación una vez que finaliza la sesión.

Hay tres modos de seguridad disponibles: Estándar, Más seguro (JavaScript está habilitado solo para HTTPS, la compatibilidad con etiquetas de audio y video está deshabilitada) y Más seguro (sin JavaScript). DuckDuckgo se utiliza como motor de búsqueda. Incluye el complemento Mullvad para mostrar la información de la dirección IP, los detalles de la conexión VPN de Mullvad (la VPN de Mullvad es opcional) y deshabilita rápidamente la compatibilidad con WebRTC.

Nuestro objetivo era brindar a los usuarios las protecciones de privacidad de Tor Browser sin Tor. Por ejemplo, el navegador Mullvad aplica un enfoque de «esconderse entre la multitud» a la privacidad en línea mediante la creación de una huella digital similar para todos sus usuarios. Las configuraciones y configuraciones ‘listas para usar’ del navegador enmascararán muchos parámetros y características que se usan comúnmente para extraer información del dispositivo de una persona que puede hacerla identificable, incluidas las fuentes, el contenido renderizado y varias API de hardware.

Las diferentes API como WebGL, WebGL2, Gamepad, Sensors, entre otras están deshabilitadas o restringidas para proteger contra el seguimiento de usuarios y el resaltado específico de visitantes. screen.orientation, así como las herramientas de envío de telemetría, Pocket, Reader View, están deshabilitados, el retorno de datos se organiza solo sobre una parte de las fuentes instaladas.

Para bloquear la identificación por tamaño de ventana, se utiliza el mecanismo de buzón, que agrega relleno alrededor del contenido de las páginas web. Administrador de contraseñas eliminado.

De las diferencias con el navegador Tor: no se utiliza la red Tor, no hay soporte para diferentes idiomas, se devuelve el soporte para WebRTC y Web Audio API, uBlock Origin y Mullvad Browser Extension están integrados, la protección de arrastrar y soltar está desactivada, las advertencias ya no se muestran durante las descargas, fuga la protección entre pestañas está deshabilitada en la información de NoScript que se puede usar para identificar al usuario.

Mullvad Browser no está vinculado a Mullvad VPN y puede ser utilizado por cualquier persona. El código del navegador se distribuyebajo la licencia MPL 2.0, el desarrollo se realiza en el repositorio del proyecto Tor.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.