Mtoc, la biblioteca musical más visual para tu Linux

Hubo un tiempo en el que me pasaba mucho tiempo buscando buenas aplicaciones para mostrar y reproducir mi biblioteca musical. En Windows usaba hace mucho MediaMonkey, y cuando me pasé a Mac me quedé con iTunes, que tras un tiempo con una interfaz que no me gustaba, la arreglaron. Cuando me pasé a Linux, que fue antes de pasarme a Mac, empecé con Amarok, pero nunca me convenció como tampoco lo hicieron otras muchas apps de música. Hoy en día escucho la música en streaming, pero de vez en cuando sigo mirando otras apps, y Mtoc es una que ha llamado mi atención.

Mtoc se promociona como una biblioteca musical visual. Está disponible en Flathub, y una imagen — la de cabecera — vale más que mil palabras. En la parte superior izquierda se muestran todos los discos de una manera que recuerda a cómo se veían en el primer iPhone. Abajo a la izquierda tenemos dos secciones: una en la que podemos ver los grupos y sus discos o las listas de reproducción y a su derecha el disco/lista. Ya en la parte derecha tenemos el reproductor.

Características de Mtoc

Navegación animada y visual diseñada para fans de la música que disfrutan hojeando álbumes.

Navegación por la biblioteca con organización inteligente y búsqueda rápida.

Diseño «Bento Box» que coloca portadas de álbumes a gran escala junto con los controles de reproducción y tu biblioteca.

Gestión avanzada de la cola con menús contextuales de la biblioteca y reordenación por arrastrar y soltar.

Guarda listas de reproducción desde tu cola, gestiona archivos M3U y usa el editor de listas de reproducción intuitivo.

Selector de directorios y escaneo con un solo clic que extrae los metadatos de las pistas.

Capa de base de datos ligera que almacena etiquetas y miniaturas para mantener tu biblioteca ágil.

Integración con el escritorio con soporte completo para MPRIS 2.

Motor de reproducción basado en GStreamer con soporte para una amplia variedad de formatos y reproducción sin interrupciones.

Entre lo que no me gusta, en la actualidad sólo está en inglés y el diseño no es responsivo. Así como otras aplicaciones muestran una interfaz móvil cuando la ventana se estrecha hasta cierto punto, Mtoc no lo permite, mostrando siempre la distribución original. Sí cambian los elementos de tamaño, pero no pasa de ahí.

Como ya hemos mencionado, Mtoc está disponible en Flathub, por lo que se puede instalar en cualquier distribución a la que se le habilite el soporte.