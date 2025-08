El mercado de las consolas portátiles no deja de innovar, y la incursión de la MSI Claw con dos propuestas de hardware distintas ha despertado el interés de quienes buscan potencia y versatilidad en juegos. Dos chips de reciente lanzamiento, el AMD Ryzen Z2 Extreme y el Intel Core Ultra 7 258V, se han enfrentado en una comparativa directa que ayuda a aclarar cuál de los dos ofrece mejores prestaciones para los usuarios más exigentes.

Esta comparativa resulta especialmente relevante, ya que MSI es de las pocas marcas que ofrece su consola en versiones tanto con procesador de AMD como de Intel. Se han puesto a prueba en condiciones reales, analizando a fondo el rendimiento y la eficiencia de ambos modelos.

MSI Claw: Dos variantes bien diferenciadas

En la gama actual, MSI ha lanzado la Claw A8 equipada con el AMD Ryzen Z2 Extreme, y la Claw 8 AI+ con el Intel Core Ultra 7 258V. El modelo con chip de AMD incorpora 8 núcleos Zen 5/Zen 5c y una GPU Radeon 860M con 16 CUs RDNA 3.5. En el caso del modelo con Intel, el Core Ultra 7 258V cuenta con 8 núcleos Skymont-Lion Cove y una GPU Xe2-LPG con 8 núcleos Xe2, además de estar basado en arquitectura Lunar Lake.

Los dos dispositivos se han sometido a una serie de pruebas jugables en 1080p y con configuraciones de consumo de 17 W y 30 W para comprobar el comportamiento bajo diferentes demandas energéticas.

Resultados en pruebas reales: juegos y consumo energético

Para medir el rendimiento de ambos procesadores, se han utilizado 10 títulos populares como Far Cry 6, Monster Hunter Wilds, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3, Elden Ring, Assassin’s Creed Shadows, Cyberpunk 2077, Mount & Blade II: Bannerlord, Resident Evil Village y F1 24.

Con el consumo fijado en 17 W (el valor estándar para el chip de Intel), la MSI Claw con Ryzen Z2 Extreme ha demostrado un rendimiento ligeramente superior, consiguiendo una media de hasta un 7,4% más de FPS. El modelo de AMD prevalece en la mayoría de juegos, especialmente cuando se trata de mantener la fluidez en los escenarios más exigentes. El Intel Core Ultra 7 258V sólo logra imponerse en un par de ellos, y por una diferencia mínima.

Al aumentar la potencia a 30 W, la diferencia se reduce todavía más y la versión con Intel consigue superar a la de AMD en varios títulos, pero el margen es escaso y el resultado global sigue inclinándose hacia el chip de AMD, aunque con una media de ventaja menor, en torno al 5,4% de FPS.

Factores clave: autonomía, eficiencia y elección

Un aspecto que no se puede pasar por alto en este tipo de dispositivos es la autonomía. Los análisis señalan que, pese a que ambos chips gestionan bien la energía, a consumos más elevados el tiempo de uso sin cargar se ve limitado, quedando en torno a dos horas en la configuración de 30 W. En cambio, en 17 W, la consola es más eficiente, manteniendo una experiencia jugable similar y con diferencias de rendimiento menores a lo que cabría esperar dado el hardware de ambas versiones.

Se destaca que la arquitectura Lunar Lake de Intel ha mejorado notablemente en términos de eficiencia y rendimiento gráfico respecto a generaciones anteriores. Sin embargo, el Ryzen Z2 Extreme de AMD sigue manteniendo la delantera, especialmente por su mayor número de núcleos de CPU e hilos, así como una GPU más potente basada en RDNA 3.5. Para profundizar en el impacto de estas mejoras en procesadores similares, es interesante consultar análisis de otros procesadores AMD de alto rendimiento.

Los resultados también muestran que la distancia de rendimiento entre ambos modelos es tan ajustada que la decisión de compra podría depender más del precio y la disponibilidad que de una diferencia clara en potencia bruta. Las variantes de la MSI Claw se separan por importes que oscilan entre los 20 y 50 euros. La disponibilidad y las actualizaciones del firmware pueden influir en la experiencia de usuario, por lo que, para quienes desean personalizar su consola, puede ser recomendable revisar las mejores distribuciones Linux para optimizar rendimiento.

Ambos modelos ofrecen buenas opciones para quienes desean una consola portátil potente y versátil, aunque la versión con AMD mantiene una ligera ventaja en la mayoría de escenarios. Habrá que esperar a su lanzamiento definitivo en más regiones para poder comparar también la experiencia fuera del mercado asiático, donde por ahora están más presentes. Si quieres ampliar información sobre sistemas optimizados para dispositivos portátiles, consulta Linux para mini PC y su auge en dispositivos compactos.