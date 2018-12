MS-Linux: un ejercicio de imaginación

Ya en otras ocasiones he comentado que Windows 10 es el último Windows de Microsoft, pero no será el último sistema operativo seguro. Ya tiene fecha de caducidad (final de soporte para Win 10), ya que lo siguen mejorando como un Rolling Release hasta que paren dentro de un tiempo y cesen su soporte, que dependiendo de la versión o edición oscila entre 2021 y 2029. Y muchos se preguntan, después de esto ¿qué? Si no habrá un Windows 11.

Bien, dicho esto, también tenemos que agregar el cambio de mentalidad de Microsoft en los últimos años, abriendo algunos proyectos, portando otros a Linux, colaborando en el desarrollo de Linux para integrar HyperV, ahora como miembros en la Linux Foundation, incluyendo ese subsistema Linux en Win 10, creando productos basados en Linux como hemos venido anunciando, la compra de GitHub, etc. Sin duda un cambio bastante destacable que algunos ven con optimismo y otros con cierto recelo…

No sabemos con certeza si esto ocurrirá, pero no hace muchos días, saltó una noticia en un famoso blog internacional donde se hablaba de un Lindows o un MS-Linux, como yo he titulado aquí. Y me gustaría hacer con vosotros un ejercicio de imaginación y por un momento pensar en que ese hipotético futuro ha llegado, es hoy y se ha hecho realidad. Microsoft ha apostado por Linux y ahora es su kernel sustitutorio de Windows NT. ¿Imaginan las consecuencias que esto tendría?

Ventajas:

, conquistando de una vez por todas el único sector que le queda por dominar. Eso atraería a gran cantidad de desarrolladores , portando todo esa monstruosa cantidad de software nativa de Windows a Linux. Adobe, Autodesk, … e infinidad de grandes corporaciones de software haciendo programas para él. Incluso Microsoft Office.

, ocupando el hueco de Windows. Millones de gamers se unirían a la plataforma del pingüino. Quizás sería un golpe letal también para MacOS y Apple , ya que algunos de los que necesitan un Unix en el escritorio con cierto soporte, software y drivers, no tendrían que apostar por la manzana, sino que tendrían en MS-Linux todo lo que buscan.

en Linux es ahora muy bueno, en las cajas de los dispositivos que compramos aparecería también el soporte para este SO, y no solo el de Windows y MacOS como suele aparecer de forma oficial. Incluso nutritivo para otras distros o proyectos de código abierto, porque tal vez ese interés por desarrollar código para este sistema podría también ser ejecutado en otras distribuciones.

podría llegar de forma casi forzada. Esto tal vez muchos se lo tomen como una desventaja, pero el propio Torvalds ya ha hablado sobre que le gustaría una mayor estandarización en el escritorio Linux para recuperar cuota frente a Windows y MacOS. Esa fragmentación y diversos proyectos en paralelo puede ser buena para contentar a diferentes usuarios, pero se dispersan los esfuerzos de desarrollo de la comunidad. Recuerda eso de “divide y vencerás”, así que todos a una sería mucho más intersante para mi. Y esto también afectaría directamente a la facilidad de los desarrolladores a la hora de empaquetar sus productos, sin tener que crear diferentes paquetes para diferentes distros o gestores… Capacidad o cierto control sobre el mercado de computadoras, ya que la comunidad actualmente no tiene dicha capacidad de presión, pero empresas como Microsoft sí que pueden influir directamente sobre otros grandes fabricantes. Por ejemplo, todos vemos lo que cuesta implantar las alternativas al firmware privativo, sin embargo, lo poco que le ha costado a Microsoft imponer el UEFI con Secure Boot.

Desventajas:

Algunos o muchos proyectos de distribuciones GNU/Linux y otros como LibreOffice actuales probablemente morirían por falta de interés para toda esa masa de usuarios que habrían corrido hacia MS-Linux. Aunque estoy seguro que seguiría habiendo fieles.

orientados hacia Linux aumentaría. Tendríamos mucho más software propietario y controladores (blobs binarios) ejecutándose en nuestro sistema si optamos por MS-Linux.

iniciada por Richard Stallman y que no vería con buenos ojos ciertos movimientos. Más bloatware y menos privacidad por un mayor reporte de información de los usuarios.

No olviden dejar vuestros comentarios con las ventajas y desventajas adicionales que encuentran en este ejercicio de imaginación…