Mr. Prepper: construye tu propio refugio subterráneo en Linux

Mr. Prepper es un videojuego en el que puedes jugar a construir tu propio refugio subterráneo que podría llegar a Linux, para que puedas disfrutar de él en tu distro GNU/Linux favorita. Y todo porque te meterás en la piel de alguien que se está oponiendo al gobierno y por ello deberás cosntruir este refugio antinuclear y evitar que el gobierno cumpla su plan para hacer desaparecer a todos aquellos ciudadanos que no le obedecen.

Los gráficos no son grandiosos, la historia tampoco es de las mejores que hemos visto en cuanto a videojuegos, pero yo creo que lo que lo diferencia del resto es lo que lo hacen atractivo para muchos gamers. No siempre la complejidad es sinónimo de éxito, lo hemos visto recientemente con títulos como Minecraft, donde un juego bastante simple, con gráficos muy malos y pixelados ha sido todo un boom. ¿Será Mr. Prepper un éxito? No lo sé, habrá que esperar…

Ya hace un tiempo que el desarrollador de Mr. Prepper dijo que esta considerando crear un port que funcione en Linux del título en el que trabaja. Eso son grandes noticias para los linuxeros, que vemos como cada día hay nuevos títulos que agrear a la ya extensa lista de videojuegos para Linux, cuando hace unos años los títulos brillaban por su ausencia. Si quieres apoyar la iniciativa para que esté disponible en Linux, puedes acceder aquí y hacerselo saber para que finalmente sea una realidad.

Y si finalmente llega a Linux, en Mr. Prepper encontrarás las siguientes características que te voy a comentar y las verás en Q4 de 2018, por tanto no tardará demasiados meses. Además de la misión principal, construir tu propio refugio subterráneo bajo tu vivienda, también podrás hacer máquinas artesanales para mantenerte vivo, construir inverdaderos para alimentarte, herramientas, vehículos, etc. Podrás negociar con los vecinos para hacer trueques, hacer planes y evitar al a policía secreta.