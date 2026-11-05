La nueva versión del reproductor multimedia, MPV 0.42, ya está disponible con gestión de sesiones en Wayland y gestión de color directa mediante el protocolo de Wayland, en lugar de depender de la API de Vulkan. El lanzamiento se presenta como una actualización centrada en la reproducción y en el comportamiento del reproductor en entornos Linux.

El paquete de novedades añade reproducción de DVD-Audio, navegación de menús para DVD-Video, Blu-ray HDMV y BD-J, y reproducción directa de imágenes ISO de DVD-Video, DVD-Audio y Blu-ray. También incluye mejoras en la señalización de espacio de color HDR en Linux a través de DRM, un filtro AMD Frame Rate Conversion y un mejor soporte de Dolby Vision Perfil 7.

¿Qué cambia para los usuarios de MPV 0.42 en Linux?

La gestión de sesiones Wayland y la gestión de color mediante el protocolo de Wayland son dos de las novedades que la versión pone en primer plano. En el caso del color, el cambio sustituye la dependencia de la API de Vulkan por el protocolo de Wayland, según la información del lanzamiento. Para Linux, también se mejora la señalización de espacio de color HDR a través de DRM.

Estas incorporaciones se notarán especialmente en equipos que utilizan Wayland como entorno gráfico y en configuraciones que trabajan con contenido HDR. El cambio se presenta como una sustitución de la dependencia de Vulkan en la gestión de color, un apartado que hasta ahora se apoyaba en esa API.

DVD, Blu-ray e ISO: qué formatos entran

MPV 0.42 amplía la reproducción de discos y añade soporte para DVD-Audio. También permite navegar por menús de DVD-Video, Blu-ray HDMV y BD-J, lo que afecta a quienes reproducen contenidos con estructura de menú en estos formatos.

DVD-Audio : reproducción de este formato de audio.

: reproducción de este formato de audio. DVD-Video, Blu-ray HDMV y BD-J : navegación de menús.

: navegación de menús. Imágenes ISO: reproducción directa de DVD-Video, DVD-Audio y Blu-ray.

La reproducción directa de imágenes ISO aparece en la información del lanzamiento junto a los formatos DVD-Video, DVD-Audio y Blu-ray. Es una novedad útil para quien trabaja con imágenes de disco y quiere abrirlas con el reproductor.

¿A quién afecta MPV 0.42?

El lanzamiento afecta a usuarios de MPV como reproductor multimedia, especialmente a quienes lo usan en Linux con Wayland y HDR. También a quienes reproducen DVD-Video, DVD-Audio o Blu-ray, así como a quienes suelen abrir imágenes ISO de esos formatos.

En el apartado de imagen y tasa de refresco, la versión incorpora un filtro AMD Frame Rate Conversion y mejoras para Dolby Vision Perfil 7. Son funciones que aparecen entre las novedades de esta versión y que se suman a los cambios en Wayland y en la reproducción de discos.

Qué incluye MPV 0.42 frente a MPV 0.41

MPV 0.42 sucede a MPV 0.41 y mantiene el foco en la reproducción multimedia. Entre los cambios confirmados están la gestión de sesiones Wayland, la gestión de color por protocolo Wayland, la mejora de HDR en Linux vía DRM y el filtro AMD Frame Rate Conversion.

En discos, la versión suma DVD-Audio, menús para DVD-Video, Blu-ray HDMV y BD-J, y reproducción directa de ISO de DVD-Video, DVD-Audio y Blu-ray. En imagen, incorpora soporte para Dolby Vision Perfil 7 y mejoras en la señalización HDR en Linux.

Información práctica de la versión

Para quienes quieran valorar el cambio, estas son las novedades prácticas que recoge el lanzamiento:

Uso de Wayland : gestión de sesiones y gestión de color mediante el protocolo de Wayland.

: gestión de sesiones y gestión de color mediante el protocolo de Wayland. Reproducción de discos : DVD-Audio y menús de DVD-Video, Blu-ray HDMV y BD-J.

: DVD-Audio y menús de DVD-Video, Blu-ray HDMV y BD-J. Imágenes ISO : DVD-Video, DVD-Audio y Blu-ray.

: DVD-Video, DVD-Audio y Blu-ray. Vídeo y HDR: señalización HDR en Linux vía DRM, filtro AMD Frame Rate Conversion y Dolby Vision Perfil 7.

Las notas disponibles no detallan precios, plazos ni requisitos adicionales para MPV 0.42; sí confirman que se trata de una nueva versión del reproductor y que estas funciones forman parte del lanzamiento. El paquete de novedades se concentra en Wayland, HDR, discos e imágenes ISO, además de la mejora para Dolby Vision Perfil 7 y el filtro de AMD.