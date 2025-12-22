La nueva versión MPV 0.41 ya está disponible como la última gran actualización de este veterano reproductor multimedia libre, heredero de MPlayer y mplayer2. El proyecto mantiene su enfoque en ofrecer un reproductor ligero, muy configurable y con compatibilidad amplia de formatos, pero en esta entrega pone especial énfasis en el soporte bajo Wayland y en un salto decidido hacia la decodificación de vídeo con Vulkan.

En el ecosistema de escritorios Linux modernos, especialmente en Europa donde Wayland gana terreno en distribuciones populares como Debian, Ubuntu, Fedora o openSUSE, este lanzamiento supone un avance relevante. MPV 0.41 incorpora mejoras de color, nuevas opciones de entrada y varios retoques de rendimiento y usabilidad que, aunque discretos sobre el papel, pueden notarse en el día a día al reproducir contenidos locales o en streaming.

MPV 0.41 da prioridad para la decodificación por hardware con Vulkan Video

Uno de los cambios más destacados es que MPV 0.41 pasa a preferir Vulkan Video como vía de decodificación por hardware siempre que el sistema y la GPU lo permitan. Esto significa que, en equipos con drivers compatibles, la reproducción de contenidos de alta resolución o alto bitrate podrá descargar más trabajo en la tarjeta gráfica usando la nueva infraestructura de Vulkan.

Las APIs clásicas de aceleración, como VA-API o soluciones específicas de cada plataforma, no desaparecen: se siguen utilizando cuando el sistema no cuenta con un driver Vulkan Video maduro o cuando el hardware no soporta esta tecnología. Para muchos usuarios de GNU/Linux en Europa con gráficas de generaciones recientes, este cambio puede traducirse en una experiencia más fluida con menor carga de CPU, especialmente en portátiles y equipos de bajo consumo.

gpu-next de libplacebo como renderizador por defecto

La nueva versión adopta gpu-next, basado en libplacebo, como objetivo gráfico predeterminado, sustituyendo al anterior «gpu». Este cambio va más allá de un simple ajuste interno: gpu-next ofrece una gestión del color más avanzada y un pipeline de vídeo más moderno, lo que ayuda a que la reproducción respete mejor el espacio de color y el rango dinámico original del contenido.

En entornos donde la fidelidad de imagen es importante, como la visualización de contenido HDR o la reproducción profesional, este paso acerca a MPV a soluciones de referencia sin necesidad de configuraciones complicadas. Además, se introduce una opción específica en vo_gpu_next para controlar con mayor precisión los metadatos del espacio de color de salida, facilitando ajustes finos en monitores y televisores compatibles.

Salto de calidad en la integración con Wayland en MPV 0.41

MPV 0.41 refuerza su integración con Wayland, el sucesor de X11 que cada vez más escritorios adoptan por defecto. La actualización incorpora soporte para el protocolo de representación de color wp-color-representation-v1 , clave para un manejo correcto del HDR y para que los colores mostrados sean coherentes con las capacidades del monitor y el perfil de color del sistema.

Además del progreso en la parte de color y HDR, el reproductor añade soporte de entrada con tabletas en Wayland, una mejora pensada sobre todo para usuarios que utilizan tablets gráficas o dispositivos apuntadores avanzados. También se integra la escritura en el portapapeles en Wayland, una función sencilla pero muy útil para copiar rutas, URLs o fragmentos de texto desde el propio reproductor hacia otras aplicaciones.

Novedades en Linux: sensor de luz ambiental y mejoras en X11

Entre las novedades específicas para sistemas GNU/Linux, destaca que MPV 0.41 puede utilizar el sensor de luz ambiental expuesto vía sysfs. En portátiles modernos, especialmente aquellos con GPU AMD y driver AMDGPU, esto permite que el reproductor tenga en cuenta la iluminación del entorno, abriendo la puerta a ajustes más inteligentes de brillo o perfil de color según las condiciones de la habitación.

Junto a estas mejoras orientadas a Wayland, también se incorpora un nuevo backend de portapapeles para X11, lo que afina el comportamiento de copiado y pegado cuando se sigue trabajando con el servidor gráfico clásico. Aunque Wayland va ganando protagonismo, X11 sigue estando muy presente en estaciones de trabajo y distribuciones con ciclos de actualización largos, por lo que estos ajustes continúan siendo relevantes.

Cambios funcionales y nuevas opciones de uso

La versión 0.41 introduce un script context_menu.lua para menús contextuales mediante clic derecho, facilitando el acceso rápido a funciones frecuentes sin recurrir a atajos de teclado o a la línea de comandos. Esto resulta especialmente práctico para usuarios menos avanzados o para quienes utilizan MPV como reproductor diario sin configuraciones complejas.

Otro de los ajustes señalados por los desarrolladores es la reversión del valor por defecto de la opción --prefetch-playlist a «no». Con ello se evita que las listas de reproducción se precarguen agresivamente, algo que podía consumir más recursos o tráfico de red en determinadas situaciones. A la vez, se reduce la profundidad por defecto del swapchain a 2, una decisión orientada a equilibrar latencia, consumo de memoria y suavidad en la reproducción.

También se han añadido las banderas osd y scaled a los comandos de captura de pantalla, permitiendo controlar si las capturas reflejan la imagen escalada y superpuesta (incluyendo el OSD) o si se genera una captura más «limpia» del fotograma. Los usuarios que documentan contenido, crean tutoriales o analizan vídeo fotograma a fotograma se pueden beneficiar de estas opciones adicionales.

MPV 0.41 introduce más rendimiento y soporte ampliado de códecs

En el apartado de rendimiento puro, MPV 0.41 habilita la aceleración por hardware del códec FFV1 (FF Video Codec 1) por defecto siempre que sea posible. Este códec, habitual en flujos de archivo y en entornos de preservación audiovisual, se beneficia de un tratamiento más eficiente en sistemas compatibles, reduciendo el esfuerzo de la CPU al trabajar con contenidos de muy alta calidad.

Además se presenta una nueva opción de auto-multiplexer-passthrough, destinada a simplificar la forma en que se gestionan ciertos flujos de entrada y salida de datos. Aunque es un cambio más técnico y menos visible, forma parte de los pequeños ajustes que MPV va introduciendo para hacer que el reproductor sea más sólido y predecible en contextos variados, desde la simple reproducción doméstica hasta automatizaciones en servidores multimedia.

Mejoras en Android y en la integración con Windows

El proyecto tampoco se olvida de otras plataformas. En Android, MPV 0.41 incluye un backend nativo AAudio para la salida de audio en dispositivos modernos, ofreciendo una reproducción de sonido más directa y sin depender de capas intermedias heredadas. Esto se traduce en menor latencia y en un comportamiento más coherente con las últimas versiones del sistema operativo móvil de Google.

En Windows, la nueva versión añade utilidades integradas para registrar MPV como aplicación multimedia. Gracias a estos ayudantes, se simplifica el proceso para asociar tipos de archivo de vídeo y audio con el reproductor, algo que antes requería más interacción manual. Para usuarios europeos que alternan entre Linux en el trabajo y Windows en casa, este tipo de integración puede hacer más cómodo el uso de MPV en ambos entornos.

Pequeños detalles que pulen la experiencia diaria

Más allá de los grandes titulares, el equipo ha introducido una serie de ajustes menores pero prácticos. Entre ellos, la capacidad de girar o voltear automáticamente un vídeo cuando la displaymatrix indica que el contenido fue grabado en otra orientación, un detalle útil para clips grabados con móviles o cámaras que no siempre respetan la orientación final.

También se ha mejorado el soporte HDR en Wayland, alineándolo con los esfuerzos en gestión de color y en la integración del protocolo de representación. Al mismo tiempo, para quienes utilizan dispositivos DVB, se añade la posibilidad de forzar DVB-S/T al trabajar con formatos antiguos del archivo channels.conf , preservando compatibilidad con configuraciones veteranas muy presentes en instalaciones domésticas en distintos países europeos.

Otra novedad es la opción de mostrar el progreso en porcentaje para --stream-dump , de forma que, al volcar flujos de red a archivos locales, el usuario pueda controlar mejor en qué punto se encuentra la operación. Son pequeñas ayudas que hacen más cómodo el trabajo con contenidos en streaming y capturas de flujo.

Distribución y disponibilidad de MPV 0.41 en GNU/Linux

El código fuente de MPV 0.41 se puede obtener desde GitHub, donde también están disponibles las notas de la versión con el detalle completo de cambios y correcciones. Para la mayoría de usuarios de distribuciones GNU/Linux en España y el resto de Europa, lo habitual será esperar a que los paquetes actualizados lleguen a los repositorios estables de cada sistema.

Según la práctica habitual de las principales distribuciones, es previsible que en los próximos días o semanas MPV 0.41 aparezca en los repositorios de versiones estables o en ramas de pruebas, dependiendo de la política de cada proyecto. Quienes necesiten antes las nuevas funciones de Wayland, Vulkan Video o gpu-next pueden optar por compilar desde el código fuente o utilizar repositorios adicionales mantenidos por la comunidad, siempre valorando el equilibrio entre estabilidad y novedades.

Con este lanzamiento, MPV consolida su papel como reproductor de referencia en entornos GNU/Linux y otras plataformas, apostando por tecnologías modernas como Vulkan, una mejor gestión del color y una integración más profunda con Wayland, al tiempo que introduce toda una serie de pequeños cambios que, sumados, mejoran la experiencia cotidiana de reproducción para usuarios domésticos, profesionales y entusiastas.