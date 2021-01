Aunque personalmente los usaré una o dos veces al año, hay diferentes motivos para usar una red privada virtual. El mejor ejemplo lo aprendimos con Netflix, cuando no se podía acceder a él desde un país que no fuera Estados Unidos. Aunque (creo) siempre hubo contenido en castellano, si queríamos entrar a Netflix teníamos que hacerlo con un VPN. Servicios VPN hay muchos, y desde hace menos de un año hay una opción más: Mozilla VPN.

El servicio VPN de Mozilla ha estado disponible en Windows, Android y iOS desde julio del año pasado, pero, para variar, los usuarios de Linux fuimos aparcados (gracias, Mozilla). Desde ayer, cualquier lector de Linux Adictos ya puede usar Mozilla VPN, porque también ha llegado a Linux, lo que usamos la mayoría de nosotros, y macOS, el sistema operativo de escritorio de Apple. El principal problema es que su uso no será instantáneo.

Mozilla VPN nos meterá en una lista de espera

Si entráis al enlace de la página oficial de Mozilla VPN, la vista se os irá al banner con el texto «Join the Waitlist», es decir, que hay lista de espera. Para inscribirnos hay que hacer clic aquí, añadir una cuenta de correo, indicar el país desde el que nos conectamos y las plataformas en las que estamos interesados. Una vez nos unimos a la lista de espera, tenemos que esperar a que la compañía del zorro nos contacte por e-mail y nos indique los siguientes pasos a seguir.

Mozilla VPN ofrece lo siguiente:

Cifrado a nivel de dispositivo.

Más de 280 servidores en más de 30 países.

Sin límite de ancho de banda.

No guarda nuestra actividad de red.

Podremos conectar hasta 5 dispositivos.

4.99$/mes.

Por lo que se comenta, Mozilla VPN es uno de los más rápidos de los que hay disponibles para Linux. Esto puede hacernos decantarnos por esta opción, ya que el precio, aunque está dentro de la media, no es el más económico que podemos encontrar. Y en cuanto a la seguridad, la propuesta de Mozilla usa WireGuard para cifrar la actividad de red y ocultar las direcciones IP.

Mozilla VPN es uno de los nuevos servicios que la compañía del zorro ha creado para conseguir beneficios, y se suma a otros como Lockwise, Firefox Private Network, actualmente en fase beta y no disponible en España(1), o Firefox Relay que ofrece gratuitamente. Si no recuerdo mal, Firefox Send era la otra herramienta que ofrecía una modalidad de pago, pero cerraron el servicio porque descubrieron que había estado usándose para enviar contenido ilegal.

(1): Actualizo con el detalle de que Firefox Private Network, la extensión, no será gratuita. Teniendo en cuenta que no está disponible en España, no deja de tener gracia que haya tenido que usar un VPN para poder obtener más información sobre otro VPN :)