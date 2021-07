Mozilla VPN llega a España por 5€/mes si se contrata todo un año

A principios de año, la compañía famosa por desarrollar el navegador del zorro lanzó Mozilla VPN para Linux y macOS. Lo malo es que en aquel momento nos metía en una lista de espera, algo que personalmente no soporto. Hoy, el servicio ya se ha abierto al público de España, por lo que ya podemos usar una buena Red Privada Virtual, con las garantías de Mozilla y, además, por un precio competitivo.

El servicio empezó llamándose Firefox Private Network y estuvo disponible en versión Beta para Windows desde un año antes. Hay muchos VPN de pago que merecen la pena, aunque muchos estaréis pensando que los gratuitos no la merecen. Los que no nos cobran dinero son menos seguros y cobran con nuestra información, pero pueden valernos, por ejemplo, para saltarnos un bloqueo territorial. Si queremos seguridad y estar tranquilos, tenemos que pasar por caja, y Mozilla no nos va a pedir más que otros.

Mozilla VPN cuesta de 4.99€ a 9.99€ al mes

Mozilla VPN está disponible en tres modalidades que dependen de cuánto tiempo contratemos el servicio.

Mensual: 9.99€.

6 meses: 6.99€.

Anual: 4.99€.

No hay ninguna diferencia entre las tres opciones en cuanto a funciones o beneficios. La única es que, cuanto más tiempo contratemos, más barato nos saldrá.

¿Y qué nos ofrece Mozilla VPN? Pues tal y como leemos en su página web, podremos conectar hasta 5 dispositivos, navegar conectados a más de 400 servidores de más de 30 países, cifrado en el dispositivo, no habrá restricciones en el ancho de banda y no registrarán nuestra actividad. Y si no quedamos satisfechos, ofrecen una garantía en la que tenemos 30 días para que nos devuelvan el dinero.

En lo personal y por mi uso de internet, yo no soy alguien que necesite una Red Privada Virtual, pero sin lugar a dudas, una de las primeras que miraré cuando lo necesite será Mozilla VPN, ya que lo ofrece una compañía en la que confío y el precio es bueno.