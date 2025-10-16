Actualmente yo soy un feliz usuario de Vivaldi. He tenido mis problemas, como las cargas lentas, pero es algo que solucioné, y además no era exclusivo de Vivaldi; era de Chromium. Cuando las cosas no salen redondas, uno mira alternativas, y una de las opciones a observar siempre es Firefox. El problema es que es un navegador que navega y poco más, y no puedo ni pensar en vivir sin componentes como el panel lateral, la vista dividida o las cadenas de comandos.

Mozilla va muy a la zaga en cuanto a funciones del navegador. Otros, como Brave o Edge, hace tiempo que ofrecen la vista dividida, y ahí es a donde se dirige el futuro Firefox. Según hemos podido ver en Windows Report, la compañía del navegador del panda rojo ya está trabajando en ello, aunque no explican cómo activar esa futura novedad. Están en ello desde al menos principios de septiembre, y los editores de este medio han conseguido hacerla funcionar.

Vista dividida en Firefox: cuestión de tiempo

Con la opción activada, se dice que al tener dos pestañas abiertas (imagino que quieren decir «seleccionadas») y hacer clic derecho en una, se puede elegir «Añadir a vista dividida» (en inglés (Add Split View). Firefox podrá una al lado de la otra como aparece en la captura de cabecera. Para salir de la vista dividida hay que hacer lo mismo, pero esta vez elegir «Separar vista dividida» (en inglés «Separate Split View»). También funciona en pestañas agrupadas.

Sin haber podido probarla en primera persona, poco más podemos decir de la vista de dividida que prepara Firefox. Suponemos que se podrá cambiar el tamaño de cada pestaña y cambiar su posición al otro lado, pero no lo podemos confirmar.

El navegador que tuvo la idea de la vista dividida fue Opera, allá por 2012. El problema fue que la función desapareció cuando Opera se pasó Chromium. Más tarde, en 2015, Vivaldi la adoptó y mejoró. Mucho más tarde, ya hace pocos años, se han sumado Edge y Brave, y parece que pronto lo hará Chrome.

Hoy en día es una función esencial. De hecho, yo la estoy usando para escribir este artículo, con mi pestaña de WordPress a la izquierda y la de Windows Report a la derecha. Es bueno ver que Mozilla la va a implementar pronto. Más vale tarde que nunca.