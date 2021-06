Esta tarde, Mozilla ha lanzado Firefox 89 con la principal novedad del rediseño que ha recibido el nombre de Proton. Aunque el navegador de Mozilla es de los mejores y muy usado, sigue dependiendo de extensiones para algunas funciones, como una para que nos traduzca páginas web completas. Chrome hace tiempo que incluye una opción nativa, y Vivaldi ya está probando la suya. Por lo tanto, Firefox se queda un poco atrás en este sentido, ya que ni siquiera nos consulta si queremos instalar una extensión como sí hace Brave, pero esto parece que va a cambiar pronto.

Poco antes del lanzamiento de Firefox 89, Mozilla ha actualizado también su versión Nightly, actualmente v91. Por el momento, la compañía no ha mencionado nada, pero sí se sabe que ha estado trabajando en una herramienta nativa para traducir páginas web. En teoría, también hay una manera de activar la opción a partir de Firefox 91, pero a mí personalmente no me ha funcionado, ni siquiera activando más de lo que debería.

Cómo activar el sistema de traducciones de Firefox 91… o no

Para activar el sistema de traducciones de páginas web de Firefox 91, basta con ir a about:config y cambiar el valor que pone extensions.translations.disabled de «true» a «false». Sí, tenemos que ponerlo en falso porque la opción dice «disabled». Una vez modificado ese valor, cerramos el navegador y lo volvemos a iniciar. En teoría, cada vez que entremos en una página web en un idioma diferente al nuestro nos aparecerá un aviso desde el que podremos traducir la página o rechazar la notificación. Como he mencionado, yo he activado también el que menciona la UI y el que sirve para detectar el idioma y no he conseguido ver nada ni aun visitando páginas en ruso y chino.

Pero lo importante aquí es que Mozilla ya está preparando la función. Sorprende que una compañía tan importante no haya añadido aún nada nativo, de hecho, teniendo en cuenta que Vivaldi ya lo tiene como opcional (experimento), Firefox es el único navegador que me faltaba, y eso que también uso Safari en aparatos de Apple. En cualquier caso, como dice el refrán, «nunca es tarde si la dicha es buena».