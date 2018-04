Mozilla Thunderbird 60 tendrá calendario (por fin)

Mozilla está preparando una nueva versión de Mozilla Thunderbird. Esta nueva versión no será una versión más sino una gran versión semejante a Firefox Quantum en su hermano mayor, Mozilla Firefox. Esta versión se llama Mozilla Thunderbird 60.

Una versión que no tiene grandes cambios en el motor o núcleo de la aplicación pero si que tendrá grandes novedades y cambios respecto a otras versiones. Al menos así se puede ver en la versión beta que ha aparecido recientemente en el canal de desarrollo de Mozilla.

Como bien decimos en el titulo, Mozilla Thunderbird 60 se tendrá por fin un calendario junto al cliente de email. Ya sé que todos los que utilizábamos y utilizamos Thunderbird podemos tener un calendario, pero no era parte del cliente de email sino un complemento llamado Lightning que antes se daba la posibilidad de elegir instalarlo y en las últimas versiones se instalaba por defecto, pero no era parte del cliente. Ahora no sólo el calendario será parte del cliente sino que podrá interactuar con la aplicación de correo, permitiendo enviar eventos, crear eventos según email, etc…

En el aspecto de correo, Thunderbird 60 permitirá compactar la cuenta de correo IMAP y podremos utilizarlo de manera compacta, ahorrando espacio en el disco duro. También habrá una herramienta de conversión de formato de mbox y maildir que aún está en fase de pruebas pero que está dando buenos resultados y que permitirá la conversión de correos en dichos formatos.

Actualmente Thunderbird 60 se encuentra en desarrollo pero podemos instalarlo en nuestra distribución de manera gratuita y fácil. Para ello solo hemos de descargarnos el paquete del repositorio de Mozilla; descomprimirlo y ejecutar el archivo llamado Thunderbird. Esto hará que tengamos Mozilla Thunderbird 60 pero no será la versión por defecto de nuestra distribución, para lo cual tendremos que esperar un poco más.