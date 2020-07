La Fundación Mozilla acaba de lanzar una nueva herramienta. No se trata de una herramienta que mejore la privacidad de los usuarios, ni que haga la navegación más rápida. Tampoco es algo que permita que el navegador consuma menos memoria o que gente con discapacidad pueda acceder a contenidos vedados.

Pero, es políticamente correcta. Y, eso parece ser lo único que le importa a la industria tecnológica hoy en día.

Qué mejor que el newsletter que la Fundación envía a sus suscriptores explique el propósito de la nueva herramienta

Facebook tiene un gran problema con el discurso de odio y la desinformación en su plataforma. A pesar de los grupos que lo llaman a tomar medidas, incluyendo a Mozilla, aún no ha hecho cambios. Pero Facebook tiene un talón de Aquiles: el 99% de sus 70 mil millones de dólares de ingresos provienen de los anunciantes. Estamos llamando a los pares de Mozilla – compañías tecnológicas y compañías que dependen fuertemente de Internet en su negocio principal – que están entre los principales anunciantes de Facebook para sacar sus anuncios de Facebook incluyendo a Amazon, Uber, Samsung, Disney y Apple. Necesitamos tu ayuda para animarles a unirse al creciente movimiento contra los discursos de odio y la desinformación en línea. ¿Puedes enviar un tweet diciéndole a las compañías que se unan a #StopHateForProfit?

En resumen, la nueva herramienta de Mozilla consiste en un botón que cuando lo pulsas, selecciona una empresa al azar, y escribe automáticamente un tweet en tu nombre arrobándola y pidiéndole que deje de publicitar en Facebook

¿No tienes Twitter? Mozilla te ayuda a publicar un mensaje en tu muro de Facebook

Por cierto, en Twitter también están trabajando en algo que va a cambiar la industria de la tecnología. Tienen a un programador eliminando las palabras master y slave de su código. Lo de permitir editar los tweets no es una prioridad.

Mozilla se sigue equivocando

Una aclaración. Soy discapacitado. Puedo contar historias de discriminación que le pondrían los pelos de punta a muchos millennials que usan la palabra en redes sociales ante el menor inconveniente en su relación con otras personas. No estoy iniciando una competencia para ver quién sufre más. Simplemente, digo esto para que tengan en claro que no planteo la discusión desde la comodidad de un pote de yogurt.

No tengo nada negativo que decir de una campaña en contra de los discursos del odio. Bueno, me preocupa un poco que cualquiera al que no le guste un contenido siga el ejemplo y los anunciantes acobardados terminen permitiendo que se imponga la censura.

MI problema es que la Fundación Mozilla utilice los recursos que deberían ser para crear y promover un mejor navegador en algo que no es su función.

No es que lo estén haciendo muy bien precisamente. Google Chrome tiene un 69,42% del mercado de escritorio contra un 8,42 de Firefox. Esto pone al navegador de Mozilla en el tercer lugar después de Safari que tiene 8,74% trabajando en una sola plataforma.

Si vemos los móviles la cosa es aún peor. Firefox ocupa el sexto lugar con el 0,47%. Por delante del navegador de Mozilla están:

Chrome 63,42%

Safari 22,98&%

Samsung Internet 6,55%

UC Browser 3,4%

Opera 1,6%

En tabletas la cosa está un poco mejor. Hasta que uno se da cuenta que es porque se trata de un sector más repartido entre Apple y Google.

Safari 47,94%

Chrome 37.63%

Android 12.03%

Firefox 0.79%

Opera 0.52%

UC Browser 0.52%

Pueden encontrar la fuente de las estadísticas aquí.

Todos nos repetimos que Chromium es un motor de código abierto. Pero, el único de los navegadores que lo utilizan, fuera de Chrome con algo de relevancia en el ranking es Opera.

Google Chrome tiene un montón de problemas. Problemas que incluso llegaron al New York Times. Como lo reprodujimos en su momento en Linux Adictos, su columnista de tecnología descubrió que mientras Firefox había bloqueado todas las cookies de rastreo, el navegador de Google instaló 11189. También afirmó que Chrome tomaba el inicio de sesión en Gmail como un permiso para iniciar sesión en su cuenta de Google permitiendo recopilar aún más información personal.

En definitiva, si el personal de Mozilla quiere ayudar a mejorar la operatoria de otras empresas, que lo haga en sus ratos libres y sin usar la lista de correos de los que nos suscribimos para saber novedades de sus productos. Mientras tanto, si quieren ayudar a un mundo mejor, que hagan algo para poner coto al monopolio del mercado de los navegadores.