Las aplicaciones web nos vienen muy bien a los usuarios de Linux. De otra manera sería muy difícil hacer cosas como usar Microsoft Office en un sistema con el kernel. Es más, no podríamos ni escuchar Spotify, ya que, si bien es cierto que hay una aplicación oficial, no lo es menos que ésta es una app web mantenida por un pequeño grupo de Spotify. Además de poder usarlas en un navegador completo, también existe la posibilidad de instalarlas en el sistema operativo, algo imposible en el navegador actual de Mozilla. Pero eso está a punto de cambiar.

La versión estable más reciente es Firefox 136, de principios de este mes, pero ya están la v137 en el canal beta y la v138 en el Nightly. Es el último el canal que muestra antes las novedades, y una de ellas la descubrió el autor de OMG! Ubuntu! hace unos días. Para ser honesto, en su día decidí esperar un poco. No publiqué nada porque la noticia no era muy relevante, y esperaba que pronto pudiéramos hablar de una función completa. Pero no. La noticia es que ya hay una flag preparada para soportar las aplicaciones web o PWAs, aunque no pasa de ahí.

Mozilla Firefox soportará aplicaciones web… otra vez

Si alguien quiere (com)probarlo, lo que tiene que hacer es ir a about:config y buscar browser.taskbarTabs.enabled. Es posible que ni siquiera aparezca, aunque se haga en la versión Nightly que es la que se supone que lo muestra. En mi caso no se ve nada, pero en otros sí.

Activar esa flag no hace nada en la actualidad. En un futuro se espera que pase algo, como que aparezca un icono como el que ya vemos en navegadores con base Chromium desde el que podremos crear un sistema semi-aislado de un navegador Firefox con lo necesario para que funcione una app en cuestión.

Pero eso se espera en el futuro… a no ser que vuelvan a dar marcha atrás.