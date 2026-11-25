Mozilla ha publicado Thunderbird 161, una nueva versión estable de su cliente de correo para Linux, macOS y Windows. El cambio más visible llega a Linux: el icono de la aplicación puede mostrar un contador de mensajes no leídos en las barras de tareas compatibles. La entrega también desactiva el cifrado OTR por defecto en los perfiles que nunca lo han usado y actualiza el complemento integrado Thundermail a la versión 2.0.30.

El resto de la actualización se centra en corregir fallos que afectaban al uso diario. Hay cambios para cuentas Exchange e IMAP, atajos de teclado, envío de mensajes y libreta de direcciones. En Linux, el contador solo aparece si la barra de tareas del escritorio admite este tipo de indicadores, por lo que no todos los usuarios lo verán tras actualizar. En otras plataformas, la insignia no forma parte de esta versión.

Qué cambia para los usuarios de Linux en Thunderbird 161

La novedad más reconocible es el contador de mensajes no leídos sobre el icono de Thunderbird en Linux. Su utilidad es evitar abrir el cliente solo para comprobar si hay correo pendiente. La función está limitada a barras de tareas compatibles y no depende solo de la versión del programa: también influye el entorno de escritorio. Por eso, Mozilla no la presenta como disponible de forma universal en Linux.

Cifrado OTR y Thundermail 2.0.30: qué se mantiene y qué cambia

En el chat, Thunderbird 161 desactiva OTR por defecto en los perfiles que nunca llegaron a usarlo. Quien ya tenía activado este cifrado de extremo a extremo conserva el ajuste, de modo que el cambio no afecta a conversaciones que ya estaban protegidas. Además, el cliente pasa a ser compatible con la versión 2.0.30 del complemento integrado Thundermail. La entrega incluye retoques visuales y correcciones de seguridad.

Correcciones en Exchange, IMAP y atajos de teclado

La lista de fallos resueltos incluye varios problemas que podían complicar el trabajo con el correo. En Exchange, añadir una segunda cuenta ya no mezcla sus mensajes con los de la primera, y las descargas simultáneas sin conexión dejan de mostrar el cuerpo equivocado. En IMAP, el reenvío funciona en carpetas con espacios en el nombre y el panel de lectura deja de recargarse de forma repetida.

Los atajos también reciben atención. Ctrl+V ha dejado de enviar el correo sin avisar, mientras que Ctrl+Enter ya no requiere pulsarse dos veces para enviar un mensaje. La navegación entre el asunto y el cuerpo del mensaje también se ha corregido. Estos cambios afectan a usuarios de Linux, macOS y Windows, porque la versión 161 está disponible para las tres plataformas.

Libreta de direcciones y extensiones: qué fallos se corrigen

En la libreta de direcciones vuelven a aparecer las opciones Nuevo contacto y Nueva lista en el menú contextual. Editar entradas vCard 3.0 ya no borra el teléfono preferido, y los cumpleaños sin año se guardan correctamente en libretas de Google y CardDAV. Las extensiones basadas en Manifest V3 dejan de almacenar datos de más y de ralentizar el cliente cuando la libreta crece.

¿Cómo actualizar a Thunderbird 161 y a quién afecta?

Thunderbird 161 está disponible para Linux, macOS y Windows. En Linux se puede instalar mediante los binarios oficiales, los repositorios de la distribución o Flathub; en macOS y Windows, con el instalador correspondiente. Las tres vías de Linux llevan a la misma versión 161. Antes de actualizar conviene tener en cuenta que el contador de no leídos solo se verá en barras de tareas compatibles.

Linux: binarios oficiales, repositorios de la distribución o Flathub.

macOS: instalador disponible para descarga.

Windows: instalador disponible para descarga.

La versión 161 se concentra en ajustes de uso diario y correcciones, más que en un rediseño completo. Para comprobar si el contador de Linux aparece, hay que actualizar y verificar la compatibilidad de la barra de tareas del escritorio.