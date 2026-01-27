Firefox está preparando varias funciones para su navegador web. La más destacada, sin lugar a dudas, será la vista dividida, ya activada por defecto en a versión Nightly. Hay otra en camino, y esta ya se puede probar en la versión estable. Bueno, esa es la teoría, porque a mí en esa estable no me ha funcionado al 100% y he tenido que obtener las capturas de la versión Nightly, actualmente en la v149.

En Firefox 149, que suele estar unos dos meses por delante, ya está activada por defecto una función que permitirá añadir notas a las pestañas abiertas en el navegador del panda rojo. Yo, que no soy alguien que tenga muchas abiertas, no suelo necesitar añadir una explicación sobre para qué tengo una pestaña abierta, pero puede haber casos en los que sí vendría bien. Por ejemplo, hasta hace poco tenía abierto un vídeo de Quake II, y al acceder a esa pestaña pensé «¿Por qué tengo esto aquí?», y caí en la cuenta de que sólo quería saber más o menos el porcentaje que tenía. Sabiendo el motivo y que no era nada urgente, la cerré. Una nota me habría evitado recordar el motivo.

Notas en pestañas de Firefox. Así puedes probarlas

Probar las notas de Firefox es sencillo. Por una parte, se pueden descargar los binarios de Firefox Nightly, abrir esa versión y la opción ya estaría activada. En la versión estable, hay que:

Ponemos about:config en la barra de URL y pulsamos Intro. Si nos sale un aviso de peligrosidad, lo aceptamos. El aviso sólo aparece si nunca hemos entrado o hemos entrado y no hemos desmarcado la caja de verificación para que no se vuelva a mostrar. Buscamos browser.tabs.notes.enabled. Hacemos clic en la flecha de la derecha para cambiarla de false a true. Reiniciamos el navegador.

Para deshacer los cambios, volvemos a repetir los pasos, pero en el paso 4 cambiamos de true a false.

La función aparecerá al hacer clic derecho en una pestaña abierta como «Añadir nota». Al acceder a ella, se abrirá una pequeña ventana emergente en donde podremos escribir lo que nos venga en gana. Si hemos añadido una nota, en la pestaña se verá el icono de un cuadrado con una punta doblada, lo que da a entender que es como un post-it o algo parecido, lo que quiere decir que hay una nota. El menú contextual ya no pondrá «Añadir nota», si no «Actualizar nota» y dentro dos opciones más para eliminarla o editarla.

Puede no funcionar en la versión estable

A mí en la versión estable no me ha funcionado. Sí he podido añadir la opción e incluso una nota, pero no me ha aparecido al pasar el cursor por encima. Otra cosa que puede pasar es que se vea el texto de la opción en gris, lo que se arregla reiniciando el navegador como hemos explicado en los pasos anteriores.

Y sobre si es útil la opción, esto ya depende de cada uno. Como ya he explicado, en lo personal no suelo necesitarlo, pero creo que sí merece la pena para cuando se tienen muchas pestañas abiertas; siempre cabe la posibilidad de que no recuerdes por qué tenías ahí una que no querías cerrar. Una nota solucionaría esto, y lo bueno es que no se destruyen con la pestaña .

En teoría, esta función se activará en las próximas semanas, pero no se sabe cuando. Las que son más dudosas no suelen llegar a la versión estable aunque estén desactivadas. El hecho de que ya exista la opción el about:config da a entender que sí llegará, pero queda por averiguar el momento. Teniendo en cuenta que en Firefox 149 ya está activa, es probable que veamos esta novedad dentro de menos de dos meses, cuando la v149 llegue al canal estable. También es posible que esta nueva función llegue con una nueva barra lateral, con un diseño que nos recuerda a lo que ya vemos en Vivaldi y Brave.