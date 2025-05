Mozilla ha decidido poner punto final a Pocket, su conocido servicio para guardar artículos y leerlos más tarde, así como a Fakespot, la herramienta para identificar reseñas fraudulentas. Con esta medida, la compañía reorganiza sus prioridades y refuerza la apuesta por el navegador Firefox y otras líneas de desarrollo consideradas estratégicas, lo que seguro será aplaudido por muchos usuarios.

El cierre de Pocket no solo afecta a quienes utilizaban la aplicación para mantener al día sus lecturas pendientes, sino que también marca el final de una etapa que comenzó en 2007 bajo el nombre Read It Later. Mozilla integró este servicio en 2017, y durante este tiempo Pocket evolucionó hasta convertirse en una de las herramientas de lectura y curación de contenidos más utilizadas, llegando a recibir galardones como el Webby Award. Ahora, con la mirada puesta en el futuro, la compañía considera que los cambios en la forma de consumir información hacen que mantener Pocket ya no tenga sentido estratégico.

Fechas clave del cierre

Según ha comunicado Mozilla, Pocket cesará su funcionamiento el 8 de julio de 2025. Desde el 22 de mayo de ese año, ya no es posible descargar la app ni realizar nuevas suscripciones a Pocket Premium. Los usuarios con suscripciones activas verán sus pagos reembolsados de manera automática a partir de la fecha del cierre. Además, quienes deseen conservar sus listas y artículos guardados, podrán exportar todo su contenido hasta el 8 de octubre de 2025, momento tras el cual los datos serán eliminados de los servidores de Mozilla.

En cuanto a Fakespot, la extensión y aplicación diseñada para detectar reseñas falsas en tiendas online, dejará de estar operativa el 1 de julio de 2025. Su funcionalidad Review Checker integrada en Firefox finalizará el 10 de junio, de modo que desaparecerán todas las vías de acceso al servicio.

Motivos y contexto de la decisión de Mozilla

Mozilla justifica el cierre de Pocket y Fakespot por la necesidad de redirigir sus esfuerzos hacia productos clave, especialmente Firefox, en un contexto en el que los navegadores compiten por innovar en funcionalidades nativas. Según la compañía, la forma en que la gente guarda y gestiona información web ha cambiado, y muchos servicios que Pocket ofrecía ahora se integran directamente en navegadores modernos, incluyendo funcionalidades como modo lectura, grupos de pestañas o marcadores inteligentes. Esta integración permite una experiencia más fluida sin depender de herramientas externas.

Asimismo, Mozilla reconoce que mantener Fakespot no era sostenible económicamente y que su apuesta pasa por centralizar el desarrollo en áreas que impacten a más usuarios y aseguren la viabilidad a largo plazo de la organización. A pesar de la aportación de Pocket y Fakespot, la prioridad es invertir en soluciones que aporten valor directamente desde el propio Firefox y en proyectos innovadores alineados con las nuevas tendencias tecnológicas.

Impacto para los usuarios y alternativas disponibles

Para quienes acostumbraban a organizar sus lecturas a través de Pocket, Mozilla ha puesto a disposición una herramienta para exportar los artículos guardados antes del cierre definitivo. La desactivación de la API también impactará en aplicaciones de terceros que accedían a los contenidos de Pocket. Respecto a las suscripciones anuales de Pocket Premium, la compañía ha confirmado que procederá al reembolso prorrateado automáticamente.

En cuanto a quienes buscan alternativas, existen opciones como Instapaper, que permite guardar páginas web para su posterior lectura sin conexión, o Readwise Reader, centrada en la gestión de notas y resúmenes de lecturas. Estas herramientas pueden cubrir la transición de los usuarios que dependían de Pocket para su rutina de lectura digital. Mozilla recomienda también explorar otras soluciones y recursos en su sitio oficial.

Por su parte, Fakespot dejará de estar disponible tanto desde la web como desde las extensiones instaladas, y la funcionalidad Review Checker pronto será historia dentro de Firefox. Mozilla recomienda a los usuarios que se informen sobre otras herramientas de análisis de reseñas disponibles en el mercado si desean seguir contando con sistemas de detección de fraudes en sus compras online.

Mozilla apuesta todo a Firefox

Con el cierre de Pocket y Fakespot, Mozilla pretende reforzar el desarrollo de Firefox y responder a la competencia de servicios integrados en los navegadores más populares. De hecho, la empresa ya anunciaba nuevas funciones inminentes como pestañas verticales, sistemas de búsqueda mejorada y utilidades de inteligencia artificial que próximamente estarán disponibles para los usuarios de Firefox. Para entender mejor los cambios en los productos de Mozilla, te recomendamos leer sobre las razones del traslado del desarrollo de Firefox a GitHub.

Estas decisiones muestran cómo Mozilla se adapta a los vaivenes del mercado, priorizando invertir en proyectos que considera más relevantes y sostenibles. Aunque la desaparición de Pocket y Fakespot supone el fin de dos servicios muy valorados por muchos usuarios, la compañía promete seguir avanzando hacia un internet más abierto y centrado en las personas, apostando por funcionalidades innovadoras y una mayor integración dentro del ecosistema de Firefox.