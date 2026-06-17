Thunderbird 152 ya está disponible y llega con una de las novedades más destacadas para los usuarios del popular cliente de correo electrónico de Mozilla. La nueva versión introduce mejoras centradas en la integración con Thundermail, el servicio de correo que la organización está impulsando como una alternativa abierta y enfocada en la privacidad frente a otras plataformas más conocidas.

Mozilla continúa desarrollando Thunderbird con actualizaciones frecuentes que buscan mejorar tanto la experiencia de los usuarios particulares como la de los entornos profesionales. Aunque esta versión no supone un cambio radical en el diseño de la aplicación, sí incorpora novedades que simplifican la configuración de cuentas, refuerzan la estabilidad general y preparan el camino para una integración más profunda con los nuevos servicios que Mozilla está desarrollando alrededor de Thunderbird.

Thunderbird 152 mejora la integración con Thundermail y simplifica su configuración

La principal novedad de Thunderbird 152 es la incorporación de un sistema más sencillo para configurar cuentas de Thundermail. Gracias a esta mejora, los usuarios pueden añadir una nueva cuenta de correo con menos pasos y sin necesidad de introducir manualmente una gran cantidad de parámetros técnicos relacionados con servidores, puertos o métodos de autenticación.

Este cambio está especialmente orientado a facilitar la adopción de Thundermail, un proyecto que Mozilla está promoviendo como una alternativa centrada en la privacidad y en el uso de estándares abiertos. La intención es que cualquier usuario pueda comenzar a utilizar el servicio de forma rápida y sin complicaciones, independientemente de sus conocimientos técnicos.

Además de esta integración mejorada, Thunderbird 152 incorpora diversas mejoras destinadas a administradores de sistemas y organizaciones. Entre ellas destacan nuevos ajustes relacionados con las políticas de seguridad y la gestión de dispositivos, aspectos especialmente relevantes para empresas y entidades que utilizan Thunderbird como cliente de correo principal.

La actualización también introduce pequeños cambios en la interfaz que ayudan a mejorar la experiencia de uso. Algunos elementos relacionados con la creación de cuentas de correo, calendarios o libretas de direcciones han sido renombrados para que resulten más intuitivos y fáciles de identificar. Aunque son modificaciones discretas, contribuyen a que la navegación dentro de la aplicación sea más clara para nuevos usuarios.

Otras mejoras

Otro apartado importante de Thunderbird 152 es la corrección de errores detectados en versiones anteriores. Mozilla ha solucionado diversos problemas relacionados con las notificaciones de nuevos mensajes, la gestión de grupos de noticias y determinadas incidencias que podían aparecer al manejar conversaciones especialmente extensas. Estas correcciones ayudan a ofrecer una experiencia más estable y fiable en el día a día.

La compañía también continúa trabajando en optimizar el rendimiento general del cliente de correo. Como resultado, los usuarios pueden encontrar una mayor fluidez en determinadas operaciones habituales, así como una mejor compatibilidad con algunas configuraciones y servicios asociados.

Con Thunderbird 152, que llega tras la v151 del mes pasado, Mozilla demuestra que sigue apostando por la evolución constante de uno de los clientes de correo electrónico de código abierto más populares del mercado. La mejora en la configuración de Thundermail, junto con las correcciones y optimizaciones incluidas en esta versión, refuerzan el atractivo de una plataforma que continúa ganando funciones sin renunciar a sus principios de privacidad, transparencia y software libre.