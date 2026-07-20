Mozilla lanza Firefox 153 ESR con mejoras en PDF, desarrollo web y seguridad

Firefox 153 ESR ya está disponible como la nueva rama de soporte extendido (Extended Support Release) del navegador de Mozilla. Esta versión sustituye a Firefox 140 ESR y está dirigida principalmente a empresas, administraciones, centros educativos y usuarios que priorizan la estabilidad y el soporte prolongado frente a la incorporación inmediata de nuevas funciones.

Como ocurre con cada nueva rama ESR, Firefox 153 reúne las principales novedades introducidas en las versiones estables de los últimos meses, junto con las habituales correcciones de seguridad y estabilidad. A partir de ahora, esta será la versión recomendada para los entornos que necesitan un navegador con un ciclo de mantenimiento más largo.

Firefox 153 ESR incorpora mejoras en PDF, traducción y desarrollo web

Esta versión añade una nueva acción rápida para seleccionar colores directamente desde la barra de direcciones, facilitando el trabajo de diseñadores y desarrolladores web. Además, el visor PDF integrado continúa evolucionando con diversas mejoras destinadas a ofrecer una experiencia más completa sin necesidad de utilizar aplicaciones externas.

La nueva versión también amplía las capacidades del navegador para desarrolladores, incorporando soporte para nuevas tecnologías web y mejoras en las herramientas de depuración. Mozilla continúa adaptando Firefox a los estándares más recientes para garantizar una mayor compatibilidad con las aplicaciones web modernas.

En el apartado de seguridad, Firefox 153 ESR integra todas las correcciones publicadas desde Firefox 140 ESR, incluyendo parches para diversas vulnerabilidades y mejoras internas que refuerzan la protección frente a posibles ataques. Estas actualizaciones forman parte del objetivo de Mozilla de ofrecer una plataforma estable y segura durante todo el ciclo de vida de la rama ESR.

Como es habitual, la nueva rama ESR convivirá durante un tiempo con Firefox 140 ESR para facilitar la transición de organizaciones y administradores de sistemas. Posteriormente, Mozilla centrará el mantenimiento exclusivamente en Firefox 153 ESR mediante futuras actualizaciones de seguridad y estabilidad.

Firefox 153 ESR ya puede descargarse para Linux, Windows y macOS desde los canales oficiales de Mozilla. Gracias a su soporte extendido, seguirá siendo la opción preferente para empresas y usuarios que buscan un navegador fiable, con un ritmo de cambios más conservador que el de la versión estándar.