La qué ha liado Mozilla. Recientemente han presentado sus términos de uso, y se ha hecho un daño que no sé si se podrá reparar. En resumen, eliminó unas líneas en las que decían que jamás usarían los datos de los usuarios, y añadieron la palabra «vender» por ahí. Muchos alzaron la voz de alarma, asegurando que Firefox ya no es lo que era, y han empezado a buscar alternativas.

Por su parte, la compañía que desarrolla el navegador del panda rojo ha intentado salir al paso. Explican que «vender» es la palabra que mejor define todo lo que tienen pensado, aunque en realidad nunca van a vender nuestros datos. Según Mozilla, la privacidad y la seguridad va a seguir siendo parte fundamental en su navegador web, pero lo sucedido hace tan poco unos días ha hecho que muchos empiecen a usar LibreWolf.

El tiro en el pie de Mozilla hace que muchos se pasen a LibreWolf

Hay una gran mayoría de usuarios que no sabe muy bien lo que usa. No todos estamos al día en cuanto a software se refiere. Creo que la gran mayoría de lectores de este blog sabe que Chromium es el motor que usa Chrome, y que si queremos tener prestaciones similares podemos usar el mismo navegador Chromium, Vivaldi, Brave y otros muchos con el mismo motor. El Chromium más parecido a Chrome sin las garras de Google (ni Microsoft) es Brave, pero casi todos usan Chrome y pasan por sus aros porque no saben qué se cuece en su interior.

Firefox es el navegador de Mozilla y es de código abierto. Que sea Open Source permite que podamos ver su código, y también usarlo para crear lo que se conoce como forks. Con todo lo que está pasando, los que saben un poco de software han hecho algo similar a lo que hacen los usuarios de Brave: no quieren usar el navegador «original», digámoslo así, y han decidido usar otro muy parecido, pero que les aleje de prácticas que consideran algo negativas.

Cómo habíamos explicado, la elección de la mayoría está siendo LibreWolf, del que escribimos en LXA hace un tiempo. En el artículo se puede leer que es un fork de Firefox y sus características clave. En este enlace está su página web oficial.

Otros navegadores basados en Firefox

Si alguien, por esto u otro motivo, está pensando en usar otro navegador pero con la misma base, los más destacados son:

Waterfox : Enfocado en privacidad y rendimiento. Soporta complementos legacy de Firefox.

: Enfocado en privacidad y rendimiento. Soporta complementos legacy de Firefox. Floorp : Basado en Firefox ESR, con mejoras en personalización y productividad.

: Basado en Firefox ESR, con mejoras en personalización y productividad. Basilisk : Desarrollado por el equipo de Pale Moon. Se asemeja a versiones antiguas de Firefox.

: Desarrollado por el equipo de Pale Moon. Se asemeja a versiones antiguas de Firefox. Tor Browser : Basado en Firefox ESR, optimizado para el anonimato en la red Tor.

: Basado en Firefox ESR, optimizado para el anonimato en la red Tor. GNU IceCat: Derivado de Firefox ESR, con enfoque en software libre y privacidad.

¿Pinta el futuro tan negro?

Si hacemos caso a lo que se lee en redes sociales, las cosas pintan mal para Mozilla. En diferentes medios en los que han publicado algo intentando calmar los ánimos, de lo que más se lee es «tarde», asegurando que han perdido la confianza en la compañía. Algunos dicen que se pasan a Brave, con lo que matan dos pájaros de un tiro — usan el motor para lo que todo está preparado y ganan privacidad –, y otros se decantan por el mencionado LibreWolf.

Pero, en mi opinión, los ánimos se calmarán pronto. No creo que Mozilla haya cambiado tanto. Siempre en esta opinión propia, creo que se están intentando adaptar a los nuevos tiempos. Y en esos tiempos mucho guarda relación con la inteligencia artificial. Además, Firefox sólo lo usa una minoría, y si ven que dejan de usar su navegador, ¿seguirían con su desarrollo si la gente va a usar un fork? Lo dudo.

Habrá que ver cómo acaba todo. Pero esto no podría venir en unos tiempos más difíciles para el navegador del panda rojo.