Hace ya un tiempo desde que Mozilla habilitó un repositorio oficial para instalar Firefox en distribuciones con base Debian/Ubuntu. Lo que no sorprendió aquí es que lo hiciera para distros con base Ubuntu, pues lo que se ofrece por defecto en los sabores oficiales del sistema de Canocal es un paquete snap. Así que lanzaron un repositorio en el que se puede descargar todo, pero en DEB. Ahora, Mozilla ha lanzado otro repositorio, pero éste está destinado a distribuciones que usan paquetes RPM y para instalar Firefox Nightly.

No lo explican en su nota, pero yo sí tengo claras las diferencias: como explicaba, el repositorio para Debian/Ubuntu incluyen también la versión estable, pero porque Canonical ya no ofrece el DEB de esa opción. Fedora y otras distribuciones que usan paquetes RPM sí tienen Firefox estable en paquetes «normales», pero instalar la versión «nocturna» es un poco más complicado. De ahí que hayan lanzado este repositorio.

Cómo instalar el RPM de Firefox Nightly en Fedora, openSUSE y otras distros con base RPM

Para los usuarios que estén en Fedora 41 y posteriores u otras distros que usen el gestor de paquetes dnf5:

sudo dnf config-manager addrepo --id=mozilla --set=baseurl=https://packages.mozilla.org/rpm/firefox --set=gpgcheck=0 --set=repo_gpgcheck=0 sudo dnf makecache --refresh sudo dnf install firefox-nightly

Para openSUSE u otras distribuciones que usen zypper:

sudo zypper ar -G https://packages.mozilla.org/rpm/firefox mozilla sudo zypper refresh sudo zypper install firefox-nightly

Si se usa otras distros basadas en RPM como RHEL, CentOS, Rocky Linux y versiones de Fedora más antiguas (ojo que hay líneas diferentes para usuarios dnf y zypper):

sudo tee /etc/yum.repos.d/mozilla.repo > /dev/null << EOF [mozilla] name=Mozilla Packages baseurl=https://packages.mozilla.org/rpm/firefox enabled=1 repo_gpgcheck=0 gpgcheck=0 EOF # Para usuarios dnf sudo dnf makecache --refresh sudo dnf install firefox-nightly # Para usuarios zypper sudo zypper refresh sudo zypper install firefox-nightly

Paquetes de idiomas

En teoría, los paquetes de idioma se instalarán automáticamente extrayendo a información desde el idioma configurado en los ajustes, pero no en todos los casos. Si el idioma no es el correcto, se puede instalar con sudo dnf install firefox-nightly-l10n-es para el español. El comando dns search firefox-nightly-l10n mostrará todos los idiomas disponibles.

Si algo de esto fallara, lo que no tiene el por qué pasar, siempre se puede instalar desde sus binarios.