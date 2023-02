Mozilla eliminó la extensión «Bypass Paywalls» 

Se dio a conocer la noticia de que Mozilla acaba de eliminar de la tienda de extensiones de su navegador a la extensión«Bypass Paywalls Clean», una extensión popular para Firefox y Chrome que, como su nombre indica, permite a los usuarios eludir los muros de pago digital (paywalls) en sitios web populares para leer el contenido de forma gratuita.

Mozilla no ha hecho ninguna declaración sobre los motivos de su decisión, pero hay algunos en la comunidad que sugieren que la extensión se eliminó porque había acumulado demasiados usuarios. A la espera de conocer las causas, la empresa es fuertemente criticada, pues no está en su primer intento.

Bypass Paywalls Clean (o Bypass Paywalls) es una extensión o secuencia de comandos del navegador diseñada para eludir las restricciones del muro de pago digital de algunos sitios de noticias que limitan el acceso a su contenido. Bypass Paywalls permite a los usuarios acceder a este contenido sin tener que pagar una suscripción.

Es compatible con los navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox. Pero la semana pasada, el desarrollador de la extensión informó en el repositorio GitLab del proyecto que Mozilla eliminó Bypass Paywalls de su tienda de extensiones para Firefox, lo que impidió que los usuarios lo descargaran directamente al navegador.

La empresa luego guardó silencio sobre su decisión.

“Ya he explicado la funcionalidad de la extensión en la primera línea de este artículo. Es posible que uno de los sitios haya enviado una notificación de DMCA a la extensión Bypass Paywalls, lo que podría haber llevado a Mozilla a eliminar la extensión de su tienda. No estoy del todo seguro, porque si es así, ¿Mozilla no habría notificado al desarrollador? O tal vez violó una cláusula en los términos y condiciones del depósito. No podemos estar seguros, todo lo que sabemos es que ya no puede descargar el complemento de la tienda de extensiones”, escribió el desarrollador.