Actualmente, la versión más actualizada del navegador del panda rojo es la v133.0.3. Eso si tenemos en cuenta sólo las estables. Si contamos las versiones de desarrollo, la más avanzada es Firefox 135, actualmente en el canal Nightly. Esa opción es como mirar al futuro, dos meses al futuro, y ver qué llegará a la versión estable… o no. Algo que ya están probando es que dejará de estar disponible una opción de su apartado de Privacidad.

¿Cómo? ¿Mozilla dando pasos atrás en la protección de la privacidad de sus usuarios? No exactamente. Tal y como muestra la captura de cabecera, en donde lo de la izquierda es Firefox 133 y lo de la derecha 135, la versión Nightly ha eliminado «Enviar a los sitios web una solicitud de ‘No Rastrear’«, también conocido como DNT por sus siglas en inglés. Pero, ¿por qué?

Firefox elimina una función que nadie respeta

Hace unos 15 años, Mozilla agregó la función DNT a su navegador web, siendo pionero en esto. Lo que hacía originalmente era pedir a una página web que no nos rastreara, y funcionaba. Según la compañía, no es que ya no funcione; es que las páginas web no respetan esa petición, es decir, sencillamente la ignoran. Por lo tanto, ofrecer una función que promete seguridad cuando al final no se respeta, no sólo no aumenta la seguridad, sino que reduce el nivel de privacidad. El motivo es sencillo de entender: si creemos que no estamos expuestos, tendremos una falsa sensación de seguridad.

Mozilla lo explica diciendo que «Empezando por Firefox versión 135, la caja de verificación ‘No Rastrear’ será eliminada. Muchos sitios no respetan esta indicación de las preferencias de privacidad de una persona, y, en algunos casos, puede reducir la privacidad«. La alternativa que proponen ya está en la versión estable, y es una caja de verificación que está justo encima que reza «Decir a los sitios web que no vendan ni compartan mis datos».

La nueva opción está construida sobre el Global Privacy Control, lo que sí es respetado por cada vez más páginas web, ya que están obligados por ley.

El usuario final (casi) no notará nada

Para el usuario final, esta cambio casi no se notará. Sólo hay que tener en cuenta que hay que marcar la nueva caja de verificación. Por todo lo demás, el uso del navegador será exactamente igual. Claro está, marcando la nueva opción estaremos protegidos por ley… siempre en teoría.