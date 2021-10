Este martes, Mozilla lanzó la última versión de su navegador web con la principal novedad del soporte para el formato AVIF. Sé que algunos de vosotros me criticaréis cuando diga que yo hace tiempo que no lo uso porque me he decantado por una alternativa con una pequeña parte privativa, el Vivaldi que tanto ofrece a los usuarios exigentes, pero noticias como esta no hacen más que confirmar que la compañía no sabe cómo reinventarse. De cada dos pasos que da con su Firefox, uno parece ser hacia atrás.

Lo último es mostrar publicidad, aunque han cuidado mucho el texto en donde hablan de la función para no usar esa palabra. También aseguran que todo es respetando nuestra privacidad, pero las sugerencias de búsqueda incluyen publicidad, algo con lo que pretenden conseguir beneficios por los acuerdos con sus socios.

La publicidad de Firefox 92+ sólo aparece en EEUU

Firefox tendrá anuncios en la barra de direcciones. — De momento solo en EE.UU., estarán activados por defecto aunque podrán desactivarse desde los ajustes. pic.twitter.com/jhdvzLzXz2 — mixx.io – podcast de tecnología (@mixx_io) October 7, 2021

A esta novedad se le conoce como Firefox Suggest, y Mozilla la define como una nueva función que sirve como una guía fiable de lo mejor de la web y que muestra información relevante. Para ello, usará nuestra ubicación, las palabras clave y mostrará sugerencias, lo que dicho de otro modo no es más que publicidad personalizada basada tanto en nuestra zona como en nuestras búsquedas.

Lógicamente, a los usuarios no les está gustando nada esta novedad, y algunos prefieren pagar una suscripción a ver este tipo de sugerencias que llegan a etiquetar de «espeluznantes». Pero lo bueno es que de momento sólo aparece a los usuarios de Estados Unidos, eso y que se puede desactivar desde la sección de privacidad de los ajustes del navegador.

Firefox ha perdido 50 millones de usuarios en los últimos años, y creo que movimientos como este no hacen más que darnos la razón a los que hemos optado por otras opciones. Y, todo sea dicho, eso es malo, muy malo, ya que es la única alternativa de código abierto a Chromium, pero tienen que tomarse más en serio su software estrella y no ir dando tumbos como este si no quieren que las cosas aún se les pongan más feas. Quién te ha visto y quién te ve, Mozilla.