Hará cosa de un mes tuve que enviar varios archivos de gran tamaño de un PC con Linux a uno con Windows. Teniendo en cuenta que opciones como ShareDrop no son todo lo rápidas que deberían o me gustaría, me decidí a hacerlo con Firefox Send, y funciona muy bien, por lo menos si nuestra conexión a internet es rápida. El problema es que parece que no sólo yo pienso que funciona bastante bien, sino que también lo han estado pensando gente con peores intenciones.

Para el que no lo conozca, Firefox Send es algo así como WeTransfer: un servicio con el que podemos enviar archivos por internet de hasta 2.5GB si estamos registrados o de 1GB sin cuenta de Firefox. Si accedemos a la web, hace días que vemos algo como lo que encabeza este artículo: un mensaje que nos dice que está temporalmente no disponible mientras trabajan en mejorar el producto.

Firefox Send se ha usado para enviar malware

El motivo parece ser que lo han estado aprovechando para distribuir malware. Así lo explican en ZDNet, quienes le hicieron varias preguntas al respecto a Mozilla y si iban a implementar un mecanismo para informar sobre abusos. Poco después de esto, el servicio dejó de funcionar; no se puede entrar a la web de ninguna manera, lo que significa que los enlaces de descarga tampoco están disponibles.

Dejaremos temporalmente fuera de servicio a Firefox Send mientras realizamos mejoras en el producto. Antes de relanzarlo, añadiremos un mecanismo de reporte de abusos para aumentar el formulario de retroalimentación existente y requeriremos que todos los usuarios que deseen compartir contenido usando Firefox Send se registren con una cuenta de Firefox.

Hasta que no vuelvan a abrir el servicio, no podemos estar seguros de qué cambios harán. Sí mencionan que requerirán que cualquiera que quiera usarlo tenga una cuenta de Firefox. Además, se espera que añadan el mecanismo de reporte y, probablemente, algún antivirus para que no se pueda distribuir malware desde Firefox Send. Hasta entonces, tendremos que volver a usar otras alternativas.