Firefox 152 ya está disponible para su descarga y llega acompañado de una serie de novedades que buscan mejorar tanto la experiencia de los usuarios como las capacidades de desarrollo web. Mozilla continúa perfeccionando su navegador con cambios enfocados en la usabilidad, el rendimiento multimedia y la compatibilidad con tecnologías modernas que marcarán el futuro de la navegación en Internet.

Esta nueva versión, que llega cuatro semanas tras la anterior y será oficial a lo largo del día de hoy y publicarán aquí sus notas de lanzamiento, no supone una revolución visual para todo el navegador, pero sí introduce mejoras relevantes en áreas clave. Entre ellas destacan una reorganización de la página de configuración, nuevas funciones relacionadas con la reproducción de contenido multimedia y diversas incorporaciones destinadas a facilitar el trabajo de los desarrolladores. Como es habitual, también se incluyen correcciones de errores y mejoras de estabilidad que contribuyen a ofrecer una experiencia más sólida y fiable.

Firefox 152 mejora la configuración, el contenido multimedia y la compatibilidad web

Una de las novedades más visibles de Firefox 152 es la renovación de la página de configuración. Mozilla ha reorganizado distintas opciones para que los usuarios puedan localizar ajustes de forma más rápida y sencilla. Este cambio no altera el aspecto general del navegador, pero sí facilita la navegación por los diferentes apartados de configuración y personalización.

En el ámbito multimedia, Firefox 152 amplía las opciones disponibles para el control de vídeos en páginas web. Los usuarios disponen ahora de más acciones desde los menús contextuales, lo que permite interactuar con el contenido de manera más cómoda incluso en sitios que utilizan reproductores personalizados.

La actualización también incorpora una función que permite silenciar todas las pestañas que estén reproduciendo sonido mediante acciones rápidas integradas en el navegador. Se trata de una característica especialmente útil para quienes trabajan con numerosas pestañas abiertas y desean controlar el audio de forma inmediata sin tener que localizar manualmente la fuente del sonido.

Otras mejoras

Otra mejora destacada afecta a la reproducción de contenido HDR en sistemas Windows compatibles. Firefox continúa avanzando en este terreno para ofrecer una experiencia visual de mayor calidad en equipos que cuentan con pantallas preparadas para este tipo de tecnología.

Además, Mozilla sigue desarrollando el soporte para JPEG XL, un formato de imagen que promete ofrecer una mejor compresión sin sacrificar calidad. Aunque esta tecnología todavía no está completamente habilitada para todos los usuarios, Firefox 152 continúa dando pasos para facilitar su futura adopción.

Los desarrolladores también encontrarán novedades importantes en esta versión. Firefox 152 añade soporte para nuevas APIs web y mejora varias herramientas destinadas a la creación y depuración de aplicaciones. Estas incorporaciones ayudan a que los sitios web modernos puedan aprovechar nuevas capacidades del navegador y mejorar la compatibilidad entre plataformas.

Con estas mejoras, Firefox 152 se consolida como una actualización centrada en perfeccionar la experiencia de uso diaria, reforzar la compatibilidad con estándares web actuales y preparar el navegador para futuras tecnologías que tendrán un papel cada vez más importante en la web moderna.