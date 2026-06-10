El pasado marzo, Mozilla lanzó Firefox 149, y entre sus novedades podíamos leer que ofrecía una VPN gratuita. En un principio, el servicio se activó sólo para Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, pero ya está activado también para los usuarios españoles. Cabe destacar que se dice que su uso será ilimitado hasta agosto, pero después habrá un límite de 50GB al mes.

Está claro que a nadie le gusta leer sobre límites, pero permítanme decirles que 50GB es una cantidad de datos muy generosa. En otros casos, lo que se ofrece gratis al mes son 500mb, que también es suficiente si lo único que queremos es saltarnos un bloqueo de vez en cuando. Y es que una página web normal puede cargarse en unos pocos megas; menos si la página que visitamos tiene pocas imágenes y están bien comprimidas.

Cómo activar el VPN de Firefox

Aunque la VPN de Firefox está disponible desde la versión 149, los usuarios de España tenemos que estar en Firefox 151 o posterior. Al iniciarlo, y si ya hemos recibido la activación, veremos algo como lo de la captura de cabecera: un botón con el texto «VPN» que nos invita a comenzar a probar. Dicho sea de paso, está en fase beta.

Tras darle a comenzar, veremos otra ventana en la que tenemos que confirmar que la queremos activar. Sólo hay que hacer clic en «Continuar». Una vez activada, cuando hagamos clic en el botón de VPN podremos activarla o desactivarla. Nos ofrece 5 ubicaciones: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, a lo que se le une también la opción «Recomendada» que lo elegirá por nosotros dependiendo de cuál sea la más rápida.

También ofrece la posibilidad de que se use la VPN al entrar a una página web, dejando activado el interruptor «Usar la VPN en este sitio». Eso está muy bien, puesto que no tendremos que activarla manualmente cuando queramos entrar a una web problemática

Aunque se dice que no habrá límites hasta agosto, es probable que sí los veamos, algo a tener en cuenta.