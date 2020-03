Como todos sabéis, el Coronavirus ha pasado a declararse como pandemia. Hace una semana nos recomendaban que no nos aglomeráramos, pero pocos días después nos dijeron que nos quedáramos en casa para no contribuir a la propagación del virus. En redes sociales, como Twitter, se han lanzado hashtags como el #QuedateEnTuCasa y son muchas las compañías de servicios que quieren ayudarnos a hacer más llevadero este tiempo tan difícil. Entre estas compañías está Movistar, quien nos ofrece su Movistar+ Lite gratis hasta el 30 de abril.

Lo mejor de esta “oferta”, por llamarla de alguna manera, es que está disponible para usuarios de Movistar y para los que no lo son. Sólo hay una restricción: los canales no se han añadido al decodificador de la compañía y hay que acceder a ellos desde app (móvil o de Smart TV) o desde el servicio web. A continuación te explicamos cómo disfrutar de este servicio que, hay que decirlo, preferiríamos que no fuera necesario.

Cómo activar Movistar+ Lite

Si sois usuarios de Movistar+, los nuevos canales aparecen ya en las aplicaciones. Si no teníais activado lo que anteriormente se conocía como YOMVI, sólo tenéis que seguir la información que tenéis en la página oficial de Movistar a la que podéis acceder desde aquí. Los que no sois clientes de la famosa operadora, podéis acceder al servicio siguiendo estos pasos:

Hay que ir a esta web y darse de alta: https://www.movistar.es/particulares/Aplicaciones/ProcesosCompra/movistarplusLite. El paso más importante ya está dado. Ahora hay acceder al servicio, algo que podemos hacer en: Apps móviles: para Android y para iOS.

App de Smart TV. Aquí hay que buscarla en la tienda de aplicaciones del sistema operativo de la televisión, siempre y cuando exista, o acceder a ella si ya estaba instalada por defecto.

Acceder al servicio vía web: http://ver.movistarplus.es. Por último, porque el titular no es un “clicbait”, mencionar que los usuarios de Linux no podremos acceder al servicio si no realizamos unos pasos extra: Si no tenemos Google Chrome instalado, lo instalamos (no es compatible con Firefox). Instalamos esta extensión: Player para ver Movistar+. Ahora sí, nos identificamos con las credenciales que rellenamos en el paso 1.

Qué canales puedo ver durante este tiempo

#0

#Vamos

Movistar Series

Movistar Seriesmanía

FOX

TNT

Comedy Central

AMC

SyFy.

Canales con programas de entretenimiento, humor, historias desde otro punto de vista y documentales, entre los que están el National Geographic, Odisea o el canal History.

Canales de deportes, como dos de Eurosport.

Así que ya lo sabes: #QuedateEnTuCasa y, no voy a decir que disfrutes, pero pásalo menos mal con Movistar+ Lite.