Move or Die nuevo lanzamiento disponible para Linux

Si os dais un paseo por la tienda de Valve Steam, encontraréis este videojuego para Linux bastante interesante. Además podéis encontrar tanto el videojuego Move Or Die como un pack disponible para su compra. Seguramente ya conocíais la serie de animación Rick and Morty, por supuesto también conoceréis el videojuego Move or Die, un videojuego de sociedad en el que pueden jugar varios jugadores en un entorno cambiante y de ritmo rápido. Pues bien, ahora tanto los personajes de la serie Rick and Morty como el juego Move or Die se han unificado en una nueva entrega del videojuego. Sí, Rick y Morty son ahora personajes que aparecerán en el título del que hablamos en este nuevo lanzamiento.

Es un juego loco, donde las reglas cambian cada momento (aproximadamente cada 20 segundos) y en el que hay que ser rápido. Pero resulta ideal para jugar con amigos en modo multijugador local de hasta 4 personas. Permite crear mapas y retos nuevos para no aburrirse y su mecánica es fácil de aprender, así como bastante adictivo. La verdad es que esta dinámica ha sido la causante de buenas críticas, aunque también hay otros usuarios a los que no le ha convencido demasiado el título… cuestión de gustos como casi todo en la vida. Como sabes lo puedes ejecutar desde Linux, ya que existe una versión para este sistema operativo.

El título del videojuego ya da pistas de lo que sucederá si no mueves ficha… la barra de salud irá bajando progresivamente y podrías quedar fuera. Así que es necesario un movimiento constante y estar pendientes a esas reglas que serán diferentes cada 20 o 30 segundos. Al menos pasarás horas de risa en compañía al conectarse mediante una red local con tus amigos. Consiguiendo puntos y ganando batallas se puede acceder a nuevas modificaciones del curso y desbloquear personajes nuevos.

Si estás interesado en Move or Die – Rick and Morty Kickass con estos cameos VIP, ya sabes dónde dirigirte, al link que dejé en el primer párrafo para acceder a las tienda Steam y ver el precio, descripciones, etc. El precio es de 14,99€ y si deseas ese pack será un poco más caro pero a cambio tendrás más contenido. También lo puedes obtener en Humble Store, tanto para diferentes distribuciones GNU/Linux como para Ubuntu (también para Mac y Windows).