Hace ya más de 5 años desde que mi compañero Darkcrizt nos habló por primera vez del gestor de descargas Motrix. En su artículo podemos aprender de qué es capaz y cómo instalarlo en Linux, pero yo lo he redescubierto recientemente. Hasta hace bien poco siempre he sido de usar más la herramienta de descargas del navegador, pero hay casos en los que esta opción puede quedarse algo corta, por no decir que es inútil.

Por ese motivo también he tenido en la recámara opciones como Wget. Desde el terminal, se puede descargar lo mismo que con el navegador, con la principal diferencia de que no dependemos del mismo y de que podemos pausar las descargas. Lo malo es que no siempre es suficiente, y ahí entran en juego gestores de descargas más potentes como el Motrix que protagoniza este artículo.

Motrix permite descargas de varias fuentes a la vez

Estos días también he probado otros gestores como uGet y KGet, pero éstos no son más que interfaces para herramientas como Wget o Curl. JDownloader sí es más potente y versátil, pero si se instala de repositorios oficiales viene con mucha «morralla» y el paquete flatpak no siempre se ve demasiado bien.

Por otra parte, Motrix es un programa también muy capaz que tiene una interfaz mucho más simple. ¿Qué es lo que me ha hecho rendirme a su evidencia? Básicamente opciones como aria2 y otras tecnologías que permiten que el software descargue de más de una fuente a la vez. Hay contenido descargable que se baja de más de una fuente, y el navegador o programas como KGet sólo pueden obtenerlo de una, por lo que las descargas se vuelven dolorosamente lentas. Puede que no sea un problema si queremos descargar un archivo de unos pocos megas, pero es muy diferente cuando hablamos de varios gigas.

Cómo funciona Motrix

La instalación la explicó Darkcrizt en su artículo de 2019, pero en la actualidad hay más opciones. En su página de descargas vemos que a la AppImage y la opción de compilación se le une ahora una versión flatpak, snap, paquetes DEB y RPM y está también en AUR bajo el nombre de motrix-bin para distribuciones con base Arch.

Una vez instalado, su uso es de lo más sencillo: se abre Motrix, se hace clic en el botón de suma y se acepta. En la ventana emergente que se abre se puede indicar dónde se descargará el archivo. Si hacemos clic en las opciones avanzadas también podemos configurar atributos como el agente de usuario a elegir, lo que puede servir para «engañar» a un servicio para que crea que es el navegador que le indicamos; no es recomendable tocar esto si no se sabe qué se está haciendo. Si tenemos un enlace compatible en el portapapeles, al darle al símbolo de la suma se añadirá automáticamente.

Sencillo de usar, pero más potente

La principal diferencia entre Motrix y otros gestores de descargas simples es que es compatible con distintos protocolos, como aria2 o Magnet/Torrent. Los gestores de descargas normales suelen estar limitados, pero Motrix no lo está. Lo mejor es que es igual de sencillo de usar; nosotros sólo tenemos que encargarnos de poner el enlace y, si es compatible, el resto sí es como usar un gestor de descargas normal.

El mencionado JDownloader es una gran alternativa, pero no se puede decir que su interfaz ni su cantidad de opciones sea simple. Es posible que pueda hacer algo más que Motrix – la descarga a partir de paquetes .dlc no es una de ellas, ya que Motrix también puede -, pero también que nunca lo echemos de menos. Un ejemplo es que JDownloader sí puede descargar vídeos de YouTube, pero como para esto suelo tirar directamente de yt-dlp…

Si estabais buscando un gestor de descargas con interfaz porque echabais algo de menos, creo que Motrix es la respuesta. Su velocidad y versatilidad probablemente hagan que no volváis a usar otro software para estos menesteres.