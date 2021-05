Mortal Kombat 11: posibilidades de jugar en GNU/Linux

Mortal Kombat es uno de los videojuegos más famosos de la historia. Tuvo tanta repercusión que también daría su salto al cine, con su saga de películas. De hecho, este año se ha estrenado una nueva versión de la película, como ya sabrás. Además, el videojuego también ha tenido bastantes ediciones.

Mortal Kombat 11, y Mortal Kombat 11 Ultimate es la última versión de este título de lucha. Además, estas últimas versiones han incluido algo muy llamativo, y es que no solo puedes encontrar a los propios personajes del universo MK, también aparecen personajes de otras películas, como personajes invitados, lo que le dan un atractivo mucho mayor y un morbo especial, al ver a personajes muy diversos luchando entre sí.

Por ejemplo, puedes encontrar, además de los habituales de Mortal Kombat, personajes como Alien, Terminator T-800, Kratos, Freddy Krueger, Robocop, Spawn, Rambo, el Joker, Jason Voorhees, o Leatherface. Mientras que la dinámica es similar a la de otros videojuegos de lucha, como los de Dragon Ball, Street Fighter, etc.

Todo maravillas… ¿el problema? Pues el problema es que no está disponible de forma nativa para Linux, por lo que no puedes adquirirlo para tu distro. SOlo para Xbox, PlayStation, y Microsoft Windows. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengas opciones, las tienes.

Para poder jugar a Mortal Kombat 11 de forma fácil sin necesidad de máquinas virtuales o de usar WINE, puedes optar por dos opciones que van bastante bien y que te evitarán molestias y problemas:

Google Stadia: el servicio de videojuegos por streaming de Google lo tiene disponible entre su catálogo, y podrás jugar desde tu PC con Linux u otros dispositivos.

Steam: es cierto que allí está disponible para Windows, pero gracias al cliente de Valve podrás usar el fantástico Proton para que funcione la versión nativa en tu distro sin preocupaciones, configuraciones extrañas, ni nada. Tan sencillo como adquirirlo desde la tienda, descargarlo y jugar si tienes Proton activo. Además, está en estado Oro, lo que quiere decir que funciona bastante bien…

Así que, ahora que se lanza la película Mortal Kombat en el cine, si sientes ganas de echarte unas partidas, podrás hacerlo de estas formas…