Moisés Rivera de RedHat nos concede esta interesante entrevista en exclusiva para LxA. Moisés ocupa el puesto de Principal Solution Architet – Cloud, Automation & Infraestructure Team Lead en Red Hat y tiene interesantes cosas que contarnos sobre el nuevo sistema operativo para entornos empresariales modernas y también sobre lo que nos depara en el futuro.

LinuxAdictos: RHEL 8 es la última versión de esta era. La próxima será dentro de IBM tras la adquisición de Red Hat. ¿Qué supondrá este cambio a nivel tecnológico?

Moisés Rivera: Creemos que la nube híbrida empieza con Linux, y hemos desarrollado Red Hat Enterprise Linux como un sistema operativo híbrido inteligente y multicloud para este fin. Sabemos que las empresas necesitan mover las cargas de trabajo de misión crítica a la nube para optimizar y modernizar sus negocios, y al mismo tiempo gestionar su infraestructura de tecnologías tanto “in situ” y a través de diferentes nubes, ya sean privadas y públicas, de una forma integrada, sencilla y coherente. Sabemos que las organizaciones están buscando un entorno común, fácilmente disponible e interoperable a través de entornos de nube pública y privada con el objetivo de ser más rápidas y ágiles. Nuestra misión de impulsar a Linux como la base del mundo de la nube híbrida sigue siendo la misma después del cierre del acuerdo, ya que seguiremos ofreciendo innovación abierta a las empresas en una plataforma más segura y preparada para la producción.

Y lo que es más importante, Red Hat funcionará como una unidad distinta dentro de IBM, preservando nuestra independencia y neutralidad. Entre otras cosas, esto significa que las ofertas de Red Hat, incluyendo Red Hat Enterprise Linux, serán desarrolladas por Red Hat, con hojas de ruta definidas por Red Hat, y que nuestro enfoque upstream-first (envío de un parche o corrección al autor original del software para que éste se integre al código fuente del software) y liderazgo en la comunidad de código abierto permanecerán sin cambios.

LxA: Tras la fusión seréis una empresa algo distinta, ahora seréis proveedores de software y de hardware también. ¿Habrá algún tipo de optimización extra para los productos de IBM (POWER, z/Architecture,…) o la futura RHEL seguirá funcionando bien en cualquier plataforma?

MR: Red Hat sigue siendo una unidad completamente neutral dentro de IBM, centrada exclusivamente en la entrega de tecnologías empresariales de código abierto para potenciar la nube híbrida. Red Hat ya ofrece una amplia cartera de software de infraestructura que soporta un amplio espectro de proveedores y configuraciones de hardware, incluyendo POWER y System Z. Tenemos la intención de seguir avanzando en este camino de soporte de una amplia gama de hardware en función de la demanda del mercado.

LxA: ¿Todas las máquinas HPC de IBM pasarán a funcionar con RHEL ahora o seguirán manteniendo diversos sistemas operativos como hasta ahora?

MR: Red Hat e IBM tienen la intención de ofrecer una amplia gama de soluciones de nube híbrida a empresas de todo el mundo y de todos los sectores. Nuestro compromiso con la elección del cliente en términos de arquitectura y software incluye la incorporación de Red Hat Enterprise Linux al mix de tecnologías HPC soportadas. La elección del cliente también es importante para IBM, y esperamos que continúe proporcionando soluciones que soporten múltiples sistemas operativos.

LxA: Volviendo a RHEL 8, ¿cuál ha sido el reto más grande al que os habéis enfrentado durante su desarrollo?

MR: El mundo TI no es estático. Los retos comunes a los que se enfrentaban las organizaciones de TI empresarial durante el lanzamiento de Red Hat Enterprise Linux 7 no son necesariamente los mismos a los que se están enfrentado ahora, cuando hemos lanzado Red Hat Enterprise Linux 8. En particular, los contenedores Linux y Kubernetes se han vuelto cada vez más importantes para las empresas que buscan la transformación digital y la adopción de la nube híbrida. Esto hace que nuestro mayor reto con Red Hat Enterprise Linux 8, y con cualquier versión de Red Hat Enterprise Linux, sea encontrar una forma de poder abordar los retos y avances tecnológicos que pueden tardar meses, sino años, desde su concepción. Además, el Cloud Computing exige un nivel de escalabilidad que no habíamos visto antes. Tuvimos que cambiar nuestro paradigma para tener en cuenta la capacidad de gestión a escala, el rendimiento y la alta disponibilidad como un atributo central de nuestros proyectos de desarrollo y no como algo que ampliamos después.

LxA: ¿De qué os sentís más orgulloso ahora que por fin RHEL 8 está disponible?

MR: Red Hat Enterprise Linux 8 es un paso importante para reforzar aún más nuestra historia de ayudar a nuestros clientes a darse cuenta de los beneficios de la Nube Híbrida Abierta. Estamos orgullosos de haber lanzado una plataforma de sistema operativo moderna que proporciona una ventaja tanto para cargas de trabajo tradicionales como emergentes (basadas en la nube y en contenedores). Red Hat Enterprise Linux 8 es también una base sólida para el portfolio de Red Hat y es una pieza clave de la solución con la que nuestros clientes esperan que Red Hat les ayude. Esto, por supuesto, no sería posible si no fuera por nuestra cultura abierta, nuestro espíritu de creación colaborativa, nuestra voluntad de compartir conocimientos, nuestra total dedicación por los demás y nuestro total compromiso de ser un catalizador para las comunidades de código abierto.

LxA: Si no recuerdo mal, RHEL 8 está disponible para AMD64 (EM64T), ARM, IBM Z e IBM POWER… Recientemente ha surgido RISC-V y está tomando fuerza, algunos expertos dicen que los servidores llegarán en unos 5 años. ¿Estará soportada en la versión 9 o 10…?

MR: Red Hat sigue fomentando las relaciones estratégicas con los principales fabricantes de equipos originales y proveedores de silicio del mundo y se asociará con ellos para lanzar al mercado sus plataformas de hardware líderes.

Actualmente RISC-V es una de las plataformas alternativas en el desarrollo de Fedora (https://fedoraproject.org/wiki/Architectures/RISC-V); por lo que es el primer paso – upstream-first – para llegar a tener un Red Hat Enterprise Linux para RISC-V. Nuestra decisión de incluir RISC-V en una arquitectura soportada – igual que ha ocurrido con todas las demás – se basará en las necesidades del mercado empresarial y el nivel de madurez del ecosistema.

LxA: ¿Cómo comienza el desarrollo de un proyecto como RHEL 8? Es decir, primero trabaja la comunidad creando Fedora, y una vez tenéis esa base ¿cuál suele ser la rutina de los desarrolladores hasta conseguir RHEL?

MR: Como he mencionado, Red Hat sigue una política de “upstream first” para todos nuestros productos, incluyendo Red Hat Enterprise Linux. A medida que trabajamos con las comunidades para impulsar la innovación, adaptamos las características de la tecnología a la demanda de los clientes empresariales, desde un kit de herramientas de contenedores OCI compliance, como Podman, Buildah, Skopeo… o la nueva división de los paquetes RPM de Red Hat Enterprise Linux 8 (BaseOS, Application Streams y CodeReady Builder – https://developers.redhat.com/blog/2019/05/07/red-hat-enterprise-linux-8-now-generally-available/) que aporta una mayor flexibilidad en el desarrollo actual de aplicaciones.

Tomamos los proyectos que se adaptan a estas necesidades y comenzamos a consolidarlos y refinarlos para convertirlos en componentes de nivel empresarial, que pueden ser soportados a lo largo del ciclo de vida de más de 10 años de Red Hat Enterprise Linux – https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata – y las miles de configuraciones de hardware y nube pública dentro del ecosistema de Red Hat.

LxA: La nube, contenedores, virtualización, IA,… ¿cuál crees que será el siguiente reto? ¿Seguir mejorando esos campos para el próximo lanzamiento o hay alguna tecnología emergente a la que estéis prestando especial atención?

Sin lugar a dudas, el entorno de la innovación apunta hacia la utilización de la inteligencia artificial sobre todas las soluciones actuales: Blockchain, Edge computing, IoT, entre otras, ya que aportará un salto cualitativo y cuantitativo a las actuales tecnologías emergentes.

MR: La clave para poder innovar ya sea cuando se quieren ejecutar nuevas cargas, aplicar la inteligencia artificial a las soluciones existentes o en cualquier tipo de desarrollo, es crear unos cimientos lo suficientemente robustos y abiertos que aporten solidez empresarial y una facilidad de uso y adaptación a las nuevas cargas, tal y como lo hacen Red Hat Enterprise Linux 8, proporcionando el mismo sabor a todos los entornos, independientemente de la infraestructura física/virtual/cloud donde se esté ejecutando dicha carga. Donde continuamos centrándonos en hacer que todas estas tecnologías sean consumibles e integrables en soluciones que ofrezcan a nuestros clientes ventajas competitivas en el mercado.

LxA: Cloud computing, Edge computing, Fog computing…. ¿Crees que vuestros futuros sistemas operativos se ofrecerán como un servicio y se ejecutarán en grandes máquinas? Es decir, ¿los dispositivos de vuestros usuarios pasarán a ser simples clientes que puedan explotar las capacidades de esa nube? ¿o seguirán ejecutándose en “local”?

MR: Red Hat Enterprise Linux es un sistema operativo de uso general y que por definición soporta cargas de trabajo a través de una variedad de footprints de despliegue. Creemos que a corto y mediano plazo va a ser necesario dar soporte a las aplicaciones tradicionales que deseen aprovechar las mejoras de rendimiento de las nuevas plataformas de hardware. El edge computing se está moviendo cada vez más hacia un mayor procesamiento en el borde y la noción de un “cliente ligero” ha cambiado de ser sólo un cliente “dumb” que envía toda la información a un servidor central de procesamiento. Vemos un buen impulso para mover las cargas de trabajo en el entorno de la nube pública y privada, que requiere las mismas características de rendimiento y SLA que las cargas de trabajo actuales de las empresas. Estamos seguros de que Red Hat Enterprise Linux satisfará las cargas de trabajo tradicionales y emergentes, independientemente del footprint de despliegue.

LxA: ¿Trabajáis en algún tipo de convergencia o al ser un sistema operativo orientado a entornos empresariales y HPC no es algo que os preocupe?

MR: Red Hat Enterprise Linux proporciona un sistema operativo para manejar una amplia gama de casos de uso, desde cargas de trabajo de un solo servidor hasta los superordenadores más rápidos del mundo. Red Hat Enterprise Linux ya es utilizado en Sierra y Summit, los superordenadores más rápidos del mundo, y es el mismo sistema operativo que nuestros otros clientes utilizan en sus operaciones diarias. Esto proporciona a los clientes la confianza para desplegar Red Hat Enterprise Linux en cualquier lugar y lograr el rendimiento y la escalabilidad que demandan en cualquier footprint.