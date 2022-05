Modren Store: un instalador para dominarlos a todos

Desarrolladores de software hay muchos, pero ahora mismo, si se me preguntara sobre alguno que estuviera destacando por sus trabajos o cantidad de los mismos, mencionaría dos: uno es Martin Wimpress, el líder del proyecto de Ubuntu MATE que, tras Rolling Rhino y tras dejar de ser el jefe de diseño del escritorio de Ubuntu, ha creado unsnap y deb-get, ambos relacionados con la instalación de software. El otro es Rudra Saraswat, quien a su corta edad ha entrado a formar parte del equipo de Canonical por trabajos como Gamebuntu o el nuevo Modren que está desarrollando.

En un principio, Modren es sólo una tienda de software. En un principio. Ya está disponible la versión 1.0.0, y ya destaca por soportar la instalación de paquetes DEB, snap y flatpak tras la instalación de cero. La tienda que trae Ubuntu ni siquiera soporta los flatpak, y hay que instalar GNOME Software, luego instalarle un plugin y luego añadirle el repositorio. Eso no será necesario en Modren, donde todo esto está activado por defecto. ¿Lo mejor? Que el joven indio planea llevar su herramienta un poco más allá.

Modren permitirá instalar paquetes de Arch y Fedora

Saraswat define su Modren como:

Modren es una versión moderna de tiendas como GNOME Software y Discover, que incluye soporte para paquetes APT, Snaps, Flatpaks de Flathub y archivos DEB. Actualmente sólo soporta distribuciones basadas en Debian como Ubuntu, pero añadiré soporte para otras distros como Fedora y Arch también. También añadiré soporte para paquetes makedeb. A diferencia de los otros almacenes, modren no indexa las diferentes bases de datos. En su lugar, puedes añadir/publicar aplicaciones directamente en la tienda, haciendo que sea una forma de que los desarrolladores de Linux publiquen fácilmente sus aplicaciones y las pongan a disposición de todo el mundo.

Más tarde explica las diferencias con otras herramientas:

GNOME Software o Discover: Modren usa electron, y no GTK. Dice que su propuesta es mucho más ligera, y que sólo ocupa unos 70MB por los 700MB que se queda GNOME Software. También es más fácil publicar las aplicaciones en la tienda propia, ya que para que aparezcan en GNOME Software o Discover es necesario que se suba a un repositorio. En cuanto a deb-get, Modren tiene interfaz de usuario moderna, y deb-get sólo soporta paquetes DEB, entre otros detalles.

Ahora mismo, Modren soporta diferentes backends, instalación de paquetes (DEB), eliminación de paquetes y existe una AppImage que no requiere instalación. En el futuro soportará paquetes de Arch, MPR y RPM, aunque para ser fieles a la verdad, en la documentación sólo se menciona que añadirán «soporte para Fedora».

¿El instalador definitivo?

Sin haber hablando con el desarrollador, uno se queda con la sensación de que se está pensando en desarrollar el instalador definitivo para Linux. Se podrán gestionar todo tipo de paquetes, independientemente de la distribución en la que estemos, por lo que la idea es buena, o por lo menos ambiciosa.

He leído comentarios negativos de muchas tiendas de software: la de Ubuntu, desde que es una Snap Store camuflada, es de lo peor; GNOME Software está bien, pero para instalar paquetes flatpak hay que añadirle el soporte, y no es lo mejor para Arch; he leído críticas que han dejado a Discover a la altura del betún, y lo dejaré ahí para no hacer mucha más sangre a la tienda de software oficial de KDE. Pamac de Manjaro, que no hay que confundirlo con Pacman, puede gestionar paquetes de Arch, snap, flatpak y de AUR, siempre y cuando los activemos desde las opciones, pero es sólo para Arch. No existe ese «anillo para dominarlos a todos», y ese parece ser el objetivo de Modren.

Aunque también hay que mantenerse escéptico y examinar qué ha pasado en la historia de Linux: está lleno de buenas intenciones, pero pocas veces reman todos en la misma dirección. Claro que estaría bien poder usar una misma tienda de software en todas las distribuciones, pero que se pongan de acuerdo será difícil. La opción está ahí, y Saraswat no deja de sorprendernos.

El que esté interesado en probar Modren, puede descargar la AppImage y el código desde este enlace.