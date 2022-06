Mixxx 2.3.3 con mejoras para Pioneer DDJ-SB3 y Traktor S3

Daniel Schürmann ha lanzado hoy Mixxx 2.3.3, la nueva versión de este software pensado para DJs. Se trata de la tercera actualización menor de la serie 2.3, y llega con importantes mejoras respecto al soporte de los equipos de sonido que acepta este software tan profesional y potente para realizar mezclas en vivo. Además, es de código abierto y libre, por lo que trasmite mucha confianza y no tendrás que pagar un céntimo por él, ya que es gratuito.

Mixxx 2.3.3 llega cinco meses después del lanzamiento de la segunda versión menor, y lo hace con soporte mejorado para controladores de DJ y mezcladores muy conocidos. Por ejemplo, ahora trabaja de manera más estable con el mezclador Behringer DDM4000. También lo hace con el controlador DJ Pioneer DDJ-SB3 que solucionó su problema al soltar el botón de cambio en las versiones previas. Y, por supuesto, tampoco hay que olvidar el controlador Traktor S3, que también obtiene una mejora en el soporte, así como el DJ Denon MC7000 que también tiene un error corregido.

También se ha mejorado, en Mixxx 2.3.3, la función de Auto DJ, que ahora cuenta con un tiempo mínimo de transición de -99, ya no se detiene la reproducción después de un tiempo, y ya no causa saltos molestos. Por otro lado, la función de crossfader cuando Auto DJ está desactivado se restablecía, pero ahora Mixxx 2.3.3 ya no hace esto tan molesto a la hora de trabajar en tus mezclas.

Por supuesto, esos no son los únicos cambios en Mixxx, también ha habido otros bugs corregidos, mejora en la biblioteca, mejoras en la importación y exportación de samplers, boxes y listas de reproducción, ahora se permiten múltiples conexiones para la difusión, se han eliminado los problemas de efecto spinback, y un largo etc.

Ya sabes que si quieres probar Mixxx lo tienes en formato FlatPak