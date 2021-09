Mis preferidas de F-Droid para instalar en dispositivos Android

Hace unos días les hablé de F-Droid, una tienda de aplicaciones alternativa a la de Google que solo ofrece aplicaciones de código abierto. Hoy les quiero comentar cuales son mis preferidas.



Una aclaración, algunas de estas aplicaciones también pueden encontrarse en la tienda de Google. La ventaja de hacerlo desde F-Droid es que no hacen un seguimiento. Además, una de las que comento, KDE Connect, tuvo que restringir durante un tiempo algunas de sus prestaciones de la versión Google porque la empresa consideraba que la original violaba sus reglas.

Para instalar estas aplicaciones, debes instalar primero la aplicación de F-DROID o bien descargar los APK de cada una e instalarlos manualmente en el teléfono.

Estas son mis preferidas de F-DROID

KDE Connect

Esta aplicación facilita la interacción entre una computadora de escritorio y dispositivos móviles. En general, las distribuciones Linux basadas en KDE, traen la aplicación para la computadora instalada por defecto. Caso contrario deberás instalarla desde los repositorios buscándola por el mismo nombre. Si usas un escritorio GNOME lo que tienes que instalar es una extensión llamada GS Connect.

Algunas de las prestaciones del programa son:

Compartir el portapapeles entre dispositivos permitiendo copiar en uno y pegar en elotro.

Compartir archivos y direcciones web desde cualquier aplicación del móvil con la computadora.

Recibir en la PC notificaciones sobre llamadas y mensajes entrantes al móvil.

Transformar al móvil en un Touchpad para el ordenador.

Ver las notificaciones del móvil desde el escritorio.

Utilizar el teléfono para controlar la reproducción multimedia en la computadora.

Conexión de los dispositivos usando cifrado TLS de extremo a extremo.

KDE Connect establece la conexión mediante WiFi

Habiendo usado KDE Connect tanto en GNOME como en KDE y la solución privativa de Microsoft para Windows, tengo que decir que el funcionamiento de la primera me pareció muy superior.

K-9 Mail

Si recibes grandes volúmenes de correos electrónicos y estás harto de la arbitraria clasificación e intromisión del cliente nativo de GMAIL, vas amar a este programa.

K-9 Mail trabaja con los protocolos POP3, IMAP, Push IMAP (y, por supuesto SMTP) con el agregado de aplicaciones adicionales que también pueden descargarse desde F-DROID puede utilizar cifrado OpenPGP y exportar e importar configuraciones de cuenta hacia y desde otros dispositivos

VLC

Si no fuera porque constantemente se va sumando gente al múndo del código abierto, y por lo tanto no hay que dar las cosas por sabidas, me sentiría tentado de saltarme la descripción y pasar a la siguiente aplicación.

VLC es «el reproductor» multimedia. No importa la plataforma o el sistema operativo que estés utilizando. Aunque hay que decir que la interfaz por defecto para Android está mucho más lograda que la de la versión para computadoras de escritorio.

Basta decir que es casi imposible encontrar un formato de audio o video que VLC sea incapaz de reproducir y que puede hacerlo tanto con contenido almacenado localmente como en forma remota.

Es posible conectar la aplicación VLC del móvil a la de la computadora conectada a la misma red y utilizar el dispositivo cono control remoto o reproducir contenido de un equipo en el otro.

Com-Phone Story Maker

Si te gusta compartir historias pero no usar redes sociales propiedad de Facebook, deberías darle una mirada.

Con Com-Phone Story Maker se pueden crear relatos multimedia, mediante la combinación de fotos, audio y texto para contar historiaS. La interfaz de la aplicación, muy fácil de entender posibilita crear presentaciones de fotos, enviarlas a otros dispositivos que ejecuten la aplicación o reproducirlas localmente; crear plantillas; exportarlas como película; subirlas a YouTube; o publicarla como sitio web.

Las historias se componen del número deseado de fotogramas multimedia. Cada fotograma individual de la historia puede incluir una imagen o foto, hasta tres pistas de audio o música en capas, y contenido de texto. Los fotogramas pueden editarse en cualquier momento.

¿Cuáles son tus aplicaciones preferidas de código abierto para móviles? No importa la tienda. Cuéntanos en el formulario de comentarios.