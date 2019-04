Aunque muchos usuarios nos pasamos a los servicios de streaming como Netflix o Spotify (somos personas respetuosas de la ley que jamás usaríamos Popcorn Time ni volveremos a hacerlo) hay quienes prefieren seguir teniendo almacenado su contenido multimedia en el disco rígido. En este post voy a comentar mis dos aplicaciones preferidas para gestionar colecciones de ibros, música y videos.

Tengo que disculparme por la falta de originalidad de las recomendaciones. La idea de este post nació cuando alguien me comentó que gestionaba su extensa colección de discos usando Excel. En general soy partidario de que la gente use el programa que le resulte más cómodo. Pero, si en la misma suite ofimática que le estás pagando a Microsoft tienes un gestor de base de datos como Access, no esperes que tenga una buena opinión sobre tu inteligencia. Estuve a punto de comentarle las alternativas gratuitas y de código abierto, pero preferí no hacerlo.

Me fui, pensando que lo mejor era compartir mis recomendaciones con gente en condiciones de apreciarlas. En este artículo voy a hablar de dos programas para manejo de colecciones específicas. En el que le sigue comentaré programas para la gestión de colecciones en general. Aunque para la mayoría de los usuarios de programas de código abierto sean conocidos, tengo la esperanza de que coleccionistas con un poco más de sentido común que mi amigo, las encuentren útiles

Manejo de colecciones de libros con Calibre

Podemos estar horas discutiendo cuál es el mejor navegador. Seguramente llegaríamos a las manos tratando de decidir cuál es la mejor distribución Linux. Pero, una cosa es segura. No existe una herramienta mejor que Calibre para la gestión de colecciones de libros.

Entre sus características más destacables podemos mencionar:

Es multiplataforma. Incluso tiene una versión portable que puedes usar en un pendrive. Permite convertir libros entre los formatos más populares y adaptar el archivo convertido a la pantalla de diferentes dispositivos móviles. Descarga metadatos de los libros desde Internet o nos permite crearlos de forma personalizada. Tiene un potente motor de búsqueda. Facilita transmitir contenido entre dispositivos en forma inalámbrica o cableada. Dispone de un editor que nos permite crear nuestros propios libros electrónicos. Su visor de libros electrónicos permite cambiar la tipografía y los colores de fondo y texto. Descarga contenidos de The Economist, New York Times, New Yorker Magazine, The Guardian, BBC News, National Geographic, CNN, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Atlantic, Scientific American, Wired Magazine, The Telegraph, Forbes, Ars Technica y cualquier otra fuente RSS que agreguemos. Permite hacer copias de seguridad de nuestra colección de libros.



Aunque Calibre está en los repositorios de las principales distribuciones Linux, no siempren cuentan con la versión más actualizadas. Lo mejor es utilizar el comando que nos indican en su página de descarga.

Manejo de colecciones de música y videos con Kodi

En mi caso particular, Kodi es como usar el Ferrari para ir al Carrefour. Pero si tienes una gran colección de música o videos, ya deberías tenerlo instalado. Y ni te digo si puedes dedicar un dispositivo exclusivamente para el programa.

Kodi permite reproducir audio, video, podcast y otros tipos de contenidos digitales, tanto almacenados localmente como en línea.

En el caso de los archivos de audio, Kodi puede reproducir los formatos más populares: entre ellos mp3, flac, wav y wma. Tiene un buen motor de búsqueda de etiquetas y permite la creación de listas de reproducción inteligente.

Si te gustan las películas, con este programa puedes ver películas online o ver las que tengas guardadas. Si instalas los complementos correspondientes puedes encontrar y descargar subtítulos.

La biblioteca de programas de televisión admite vistas de episodios y temporadas con carteles o pancartas, etiquetas, descripciones de programas y actores.

Con respecto a las fotografías, pueden importarse y visualizarse como presentaciones.

Kodi le permite ver y grabar TV en vivo desde una interfaz fácil de usar. Funciona con una serie de backends populares, incluyendo MediaPortal, MythTV, NextPVR, Tvheadend y muchos más.

El programa dispone de una interfaz remota que nos permite usarlo desde el navegador de otros dispositivos.

Instalando complementos podemos obtener prestaciones adicionales. Sin embargo hay que tener cuidado. Solo hay que instalar los de la página oficial.

Había un problema con Kodi y las distribuciones Linux que sacan nuevas versiónes periódicamente. La incompatibilidad de dependencias. Pero eso está solucionado ya que Kodi está disponible en formato Flatpak.

Por supuesto que hay otras muchas opciones. Para manejar solo música están Rhythmbox, Amarok o Banshee. csBook tiene todo lo que necesitas si Calibre te parece demasiado. Plex es una excelente alternativa a Kodi, aunque algunas prestaciones son de pago.